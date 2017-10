Misstänkt bomb hittad vid husrannsakan

Foto: Niklas Luks

Polisens nationella bombskydd har kallats in för att ta hand om ett föremål som påträffades under en husrannsakan i Norrköping under kvällen.

En förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

– Vad det är för föremål kan jag inte svara på, vi håller på och undersöker det, säger Peter Ström, vakthavande befäl vid polisen i Östergötland.

På onsdagen hittades ett misstänkt föremål under en bil i Norrköping och stora delar av staden spärrades av tills föremålet kunde säkras. Peter Ström kan inte säga om man misstänker något samband.

– Det är inte uteslutet, men om det finns något direkt samband kan jag inte svara på i nuläget.