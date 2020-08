En sommarpratare men två huvudpersoner

Namn: Marie-Louise Ekman

Ålder: 75

Yrke: Konstnär, filmare, regissör, författare

Bor: Född och bosatt i Stockholm

Tidigare medverkan i Sommar/Vinter: 1977, 1986, 1987, 1993, 1999 och 2008.

✓ Snabbguide

Skrytkvot:

++

Skvallervärde:

++++

Känslostyrka:

+++++

Humornivå:

+++

Åh fan-faktor:

+++

✓ Första meningen:

Det tar ni fel min fru att det var för snobberi jag köpte mina goggels.

✓ Sista meningen:

Det kanske också fungerar.

✓ Typiska låtval

▪ Här Kommer Natten – Pugh Rogefeldt

▪ The House of the Rising Sun – Nina Simone

▪ Fru Vennermans Sång – Gösta Ekman, Kent Andersson, Dan Ekborg, Johannes Brost, Lakke Magnusson