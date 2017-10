Ödelagda områden efter dödliga skogsbränderna

Skogsbränderna i Kalifornien är de värsta någonsin i delstaten.

Bilder visar den enorma förödelsen efter att hela grannskap slukats av lågorna.

– Det är inte ens nära att nödläget är över, säger Mark Ghilarducci, räddningschef i Kalifornien.

















Dödssiffran efter de våldsamma bränderna i Kalifornien stiger.

Enligt de senaste uppgifterna från Reuters är minst 35 döda, vilket innebär att det är de dödligaste skogsbränderna i delstatens historia.

Område stort som New York

Utsikten för kommande dagar är dystra. Det torra vädret gör att man inte hyser hopp om att få branden helt under kontroll inom kort. Sedan i söndags har de olika bränderna i delstatens vindistrikt svept in över ett område stort som staden New York.

– Det är inte ens nära att nödläget är över, säger Mark Ghilarducci, räddningschef i Kalifornien, till CNN.

Bilder tagna efter brandens framfart visar hur hela kvarter förintats av eld, bland annat i Santa Rosa som är en av de värst drabbade städerna. I Santa Rosa har närmare 3 000 hem förstörts.

Fångar släcker bränder

Enligt Independent har räddningstjänsten i Kalifornien tagit hjälp av tusentals fångar för att bekämpa bränderna.

Nästan 4 000 fångar deltar i insatserna i utbyte mot tidsavdrag på fängelsestraff samt en ersättning om två dollar per dag och en dollar per timme i tjänst.

Även om bränderna är utspridda över delstaten är det framför allt i de norra delarna som situationen är värst. Rök från bränderna norr om San Francisco har gjort att luftkvaliteten i storstaden är så dålig att skolor stängts och att människor använder masker när de är utomhus, enligt AP.

