Så ska terrordåd stoppas – på norska paradgatan



1 av 2 | Foto: Oslo kommun Ritningar över hindrena.

På den senaste tiden har flera städer drabbats av terrordåd där man använt sig av större fordon som kört in i folkmassor. För att minimera risken på Oslos paradgata ska man nu vidta åtgärder, skriver norska TV2.

För att förhindra att attacker med motorfordon på paradgatan i Oslo ska man sätta ut tyngre blomlådor, bänkar och betongringar med jord och växter. Åtgärderna är till för att förhindra ”avsiktlig påfart” upplyser kommunen.

Det skriver Oslo kommun i ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen.

Hindrena kommer att ligga på Karl Johans gata och på Jernbanetorget – de kommer att placeras ut nu under de kommande veckorna.

Flera städer har drabbats av terrorattacker under den senaste tiden där man kört in med bilar i folkmassor. Bland annat har Stockholm , Barcelona, Berlin, Nice och London drabbats av denna typ av terrorhandling. Senast förra veckan dödades åtta personer på Manhattan i New York när en man körde upp på en cykelväg.

”Enkla men mycket viktiga grepp”

Oslo kommun betonar att det inte finns några specifika hot mot Oslo men i samråd med polisen har man beslutat om att vidta förebyggande åtgärder.

” Oslo måste vara en säker stad. Vi kan inte vika oss för terrorn men vi måste förebygga det. Det är därför som kommunen kommer att genomföra riskreducerande åtgärder i stadens centrum ” säger Raymond Johansen (AP) kommunpolitiker i Oslo.

– Det här är enkla men mycket viktiga grepp. När vi vidtar åtgärder för att minska risken måste det vara smart utformat. Näringslivet ska fortsätta kunna göra sitt jobb men säkerheten kommer först, säger han, till norska TV2.

Därför använder terrorister fordon i sina attacker 00:28