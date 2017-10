Extrem minskning av insekter – ”alarmerande upptäckt”

Vår jord kan vara på väg mot ett ekologisk armageddon.

Nya rön visar att minskningen av insekter på jorden är större än man tidigare trott, rapporterar The Guardian.

Enligt studien som chockar forskarna har tre fjärdedelar av de flygande insekterna försvunnit under 25 år.

– Förlorar vi insekterna så kommer allt att kollapsa, säger en av forskarna bakom studien.



Datan har samlats in i naturreservat runt om i Tyskland men enligt forskarna som står bakom rapporten går resultaten att applicera på alla områden som domineras av jordbrukslandskap, rapporterar The Guardian.

Orsaken till de extrema siffrorna som nu presenteras är ännu oklart. Att antalet orörda naturområden minskar, bekämpningsmedel används och att vårt klimat förändras uppges dock vara möjliga förklaringar till resultaten.

– Faktumet att antalet flygande insekter minskar i sådan snabb takt i ett så stort område är en alarmerande upptäckt, säger forskningsledaren Hans de Koon vid Radbouduniversitet i Nederländerna till The Guardian.

På väg mot ekologiskt armageddon

I studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One har amatörentomologer samlat in och vägt insekter i naturreservat och skyddade områden runt om i Tyskland. Mätningarna med insektsfällor av det här slaget standardiserades i Tyskland 1989 och sedan dess har man alltså mätt den totala vikten på insekter som samlats in.

Den totala vikten på insekterna i varje insamling har minskat markant – årsgenomsnittet har fallit över 76 procent på en 27-årsperiod och under sommaren, insekternas toppsäsong, har minskningen legat på 82 procent.

Det är oroande att nedgången är så stor trots att man mätt i skyddade områden menar forskarna.

– Vi verkar göra stora områden av land obeboeligt för de flesta former av liv, och för närvarande är vi på väg mot ett ekologiskt Armageddon. Förlorar vi insekterna så kommer allt att kollapsa, säger professor Dave Goulson vid universitetet i Sussex, Storbritannien som också medverkat till studien.