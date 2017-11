Nordkoreansk soldat skjuten när han flydde









1 av 3 | Foto: Reuters Sydkoreanska soldater pratar med kirurgen som opererat den norkoreanske soldaten som flytt över gränsen.

En nordkoreansk militär har hoppat av till Sydkorea vid den demilitariserade zonen mellan länderna, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap.

Soldaten sköts av nordkoreansk militär och fördes till sjukhus efter att han tagit sig till det gemensamma säkerhetsområdet i Panmunjom.

Den avhoppade nordkoreanska soldaten sköts och skadades under måndagen när han tog sig över till den sydkoreanska sidan av det gemensamma säkerhetsområde i Panmunjom skriver AFP med hänvisning till sydkoreansk militär.

”Vår militär har omhändertagit en nordkoreansk soldat efter att han tagit sig över från Nordkoreas postering mot Freedom house” skriver militären ett uttalande enligt AFP.

Freedom house är en byggnad på den södra sidan av gränsen.

Den ungefär fyra kilometer breda demilitariserade zonen Panmunjom som skiljer Nordkorea från Sydkorea är ett av världens mest hårdbevakade miltära områden och brukar kallas för ”världens farligaste gräns”.

I juni i år hoppade två andra nordkoreanska soldater av vid en annan del av gränsen.

Under de senaste fem åren har det förutom de nu tre avhoppande soldaterna under 2017 varit fyra soldater som hoppat av från Nordkorea, en under 2016, en 2015 och två under 2012 rapporterar CNN.

Hur står sig Sydkoreas militär mot Nordkoreas? 00:28

LÄS OCKSÅ Minsta misstag kan sluta i katastrof vid ”världens farligaste gräns”

LÄS OCKSÅ James och Ted har svurit att tjäna Kim: ”Ska utplåna USA”

LÄS OCKSÅ Platsen där Nord- och Sydkorea möts ansikte mot ansikte