IS planerade jättemassaker i tre steg – avstyrdes i sista stund

Med mikrovågsugnar, bilbomber och självmordsbälten planerade IS-anhängare en massaker i tre steg mot ett av Istanbuls största köpcentrum.

Vad de inte visste var att polisen hade dem under uppsikt och kunde avstyra attacken i sista stund.

– Kanske den största och mest framgångsrika insatsen på 30 år, säger en turkisk underrättelsechef.









Turkiet har varit förskonat från större terrorangrepp efter nyårsmassakern på nattklubben Reina i Istanbul för drygt tio månader sedan.

Men för bara en vecka sedan hade landet kunnat drabbas av ett nytt.

Den 28 oktober grep turkisk polis fyra misstänkta IS-terrorister, två män och två kvinnor, efter att de parkerat sin bil på en parkeringsplats intill det stora köpcentrumet Forum i Istanbuldistriktet Bayrampasa. En av dem sköts samtidigt i benet.

Bilen var fylld med sprängämnen och på parkeringsplatsen hittade polisens bombgrupp även en motorcykel preparerad med liknande anordningar. I de två fordonen hittades totalt 66 hemmagjorda spränganordningar som kunde detoneras med fjärrkontroll, skriver Hürriyet Daily News .

Mikrobomber

I köpcentrumet, som bland annat inrymmer ett Ikea-varuhus, hittade polisen sedan fyra mikrovågsugnar som också innehöll spränganordningar.

Polisens teori är att de gripna skulle utföra en attack i tre steg mot köpcentrumet.

De misstänkta IS-terroristerna hade köpt mikrovågsugnar i olika butiker inne på köpcentrumet, installerat spränganordningar i dem och sedan återvänt till köpcentrumet. Till säkerhetsvakter vid entrén hade de sagt att de haft problem med mikrovågsugnarna och därför ville lämna tillbaka dem.

Det första steget i terrorattacken skulle ha varit att detonera spränganordningarna i de tillbakalämnade mikrovågsugnarna. När folk sedan flydde ut på parkeringsplatsen skulle bil- och mc-bomberna detoneras. Slutligen skulle de misstänkta IS-terroristerna detonera bombvästar och spränga sig själva i folkmassorna.

Avledningsmanövrar

Terrorattacken på köpcentrumet Forum förhindrades tack vare en lång spaningsinsats mot två misstänkta IS-celler i Istanbul.

Polisen hade länge haft Mücahit Sahin och Can Yenil, två av de misstänkta som greps på parkeringsplatsen, under uppsikt. Sent på kvällen den 27 oktober, dagen före gripandena på Forum, lämnade de plötsligt sina lägenheter i Istanbuldistrikten Esenyurt och Arnavutköy. Därefter inträffade två mindre explosioner i deras bostäder, enligt turkiska myndigheter tänkta som avledningsmanövrar. Polisen hade dock fortsatt koll på Sahin och Yenil som alltså kunde gripas dagen därpå.

Hundratals IS-misstänkta gripna

I razzior mot lägenheterna i Esenyurt och Arnavutköy har polisen beslagtagit en stor mängd utrustning och kemikalier som används vid bombtillverkning samt 56 spränganordningar förstärkta med metallkulor. Polisen uppskattar att IS-cellen hade kunnat utföra ett 40-tal terrorattacker med hjälp av de beslagtagna föremålen.

– Så här mycket sprängämnen har inte beslagtagits på väldigt länge, säger en högt uppsatt underrättelsekälla till Habertürk enligt Hürriyet Daily News.

– Det här är kanske den största och mest framgångsrika insatsen på 30 år om man tar alla beståndsdelar i beaktande, fortsätter underrättelsekällan.

Polisen i Turkiet hade i torsdags gripit 283 misstänkta IS-anhängare på elva dagar i olika delar av landet. Av dem är 96 turkar och 187 utländska medborgare, skriver Hürriyet Daily News.

Magnus Ranstorp, terrorismforskare vid Försvarshögskolan, säger till Aftonbladet TV att turkiska myndigheter de senaste åren varit extremt aktiva i sin strävan att förhindra terrorism.

– Förra året grep de över 2 700 IS-anhängare som befunnit sig i landet men som inte var turkiska medborgare. Och bara i år har man fram till dags dato gripit ungefär 4 000.

Ranstorp säger att IS stora förluster i Syrien och Irak ökar risken för terrordåd i framför allt Turkiet.

– Man har sagt att det här dådet var ett av de största som planerats i Turkiet. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att IS förlorar mer mark och många har försökt fly.

