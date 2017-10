Bisarra sjukdomen – kvinna i Italien började svettas blod

När den unga kvinnan plötsligt började svettas blod blev hon så chockad och fylld av skam att hon drog sig undan vänner och familj.

Efter tre år med fortsatta blodsvettningar, och djup depression och panikångest som följd, skrevs hon in på sjukhus.

Nu har två hudläkare diagnostiserat kvinnan med en mycket ovanlig sjukdom, rapporterar CNN .

En 21-årig italiensk kvinna fick skrivas in på sjukhus efter att ha börjat svettas blod i ansikte och handflator. Det rapporterar CNN, som tagit del av en fallstudie publicerad i Canadian Medical Association Journal av hudläkarna Roberto Maglie och Marzia Caproni.

Läkarna kunde inte hitta några spår av vare sig rivmärken eller sår på kvinnan. Hennes blödningar tycks ha börjat spontant och varat mellan en till fem minuter – för att sedan upphöra av sig själva.

Ibland har blödningarna inträffat medan kvinnan legat och sovit, andra gånger medan hon motionerat eller på andra sätt varit fysiskt aktiv.

Skämdes för sin sjukdom

Den 21-åriga kvinnan hade lidit av åkomman under tre års tid innan hon skrevs in på sjukhus – under den tiden hade hon även hunnit dra sig undan från vänner och familj på grund av djup skam, med depression och panikångest som följd.

Hudanalyser har inte kunnat påvisa något ovanligt hos kvinnan – inte heller tester som gjorts av 21-åringens blod. Men Roberto Maglie och Marzia Caproni har diagnostiserat kvinnan med så kallad hematidrosis, en ovanlig sjukdom som kännetecknas av just spontana ”svettningar” av blod genom intakt hud.

Efter att ha ordinerats propranolol, en betablockerare som vanligtvis skrivs ut till patienter med hjärtsjukdomar, minskade kvinnans blödningar – dock utan att hon helt blev botad.

Professorn: ”Fallet är äkta”

Jacalyn Duffin, professor på Queen’s University i Ontario, har studerat tidigare ”blodsvettningar” genom historien – inklusive fallet med den 21-åriga italienskan.

– Jag tror att det här fallet är äkta, säger hon till CNN.

Hennes efterforskningar visar att alla kända fall genom historien delar liknande symptom och att de drabbade personerna inte kunnat känna till varandra.

– Därmed har de inte kunnat inspireras av varandra, säger Jacalyn Duffin och syftar på så kallade ”copycats”.

Drabbar främst kvinnor

Om man drabbats av hematidrosis är det vanligast att man börjar svettas blod i pannan, skalpen, ansiktet, ögonen och öronen, enligt professorn.

– Men några har svettats i bålen och på benen. Det verkar kunna hända var som helst på kroppen, säger Jacalyn Duffin.

I vissa fall har blodsvettningarna föregåtts av smärta eller pirr i kroppen, medan andra patienter fått huvudvärk och högt blodtryck. Majoriteten av patienterna som drabbats är kvinnor.

Läkarkåren står svarslös

Inga kända patienter under modern tid har dött av sjukdomen.

Trots flera teorier, som exempelvis extrem stress och medfött sköra blodkärl, har läkarkåren i dag inga svar på varför vissa drabbas av blodsvettningar.

– Det vi lärt oss från fallen som jag har studerat är att blodsvettningarna kan uppstå lika spontant och utan förklaring som de sedan helt kan upphöra, säger Jacalyn Duffin.