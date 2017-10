SMHI utfärdar klass 1-varning för västkusten

På västkusten väntas ”mycket hårda vindar” i helgen, enligt SMHI – med risker för allmänhet och störningar i vissa samhällsfunktioner.

Ovädret kan även bli ett problem för höga fordon ute på vägarna.

En storm är på ingång, som av det danska meteorologiska institutet DMI har döpts till ”Ingolf”.

Danmark kommer få ta den största smällen när ovädret drar in på riktigt natten mot söndag – och enligt prognosen kommer Ingolf inte att nå Sverige.

Störningar kan uppstå

Västkusten väntas dock drabbas av ”mycket hårda vindar” enligt SMHI , som utfärdat en klass 1-varning.

En klass 1-varning innebär att det finns risker för allmänhet och störningar i vissa samhällsfunktioner.

Problem för höga fordon

Under lördag och förmiddag kan det komma att blåsa uppemot 21 meter per sekund, främst längt kusten skriver SMHI. I Skåne väntas vindbyar på uppemot 23 meter per sekund, främst i den västra delen.

Sådana vindbyar kan innebära risk för att grenar och enstaka träd knäcks samt innebära problem för höga fordon.