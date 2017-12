Ny medieman pekas ut för sexbrott

Foto: Montage/TT

En högt uppsatt medieprofil pekas nu ut som våldtäktsman i kampanjen #metoo.

Mannen har sedan anklagelserna blev kända sagt upp sig från sitt jobb.

– Du får prata med min advokat, säger han när Aftonbladet frågar om anklagelserna.

Sedan i mitten på oktober har berättelserna om sexuella övergrepp under kampanjen #metoo fullkomligt rasat in. Bransch för bransch har skapat sina egna upprop. Inom media under hashtaggen #deadline.

I #deadlines slutna Facebook-grupp har ett flertal kvinnor riktat anklagelser mot en känd medieprofil, som haft flera toppjobb på stora svenska medieföretag.

Tidigare våldtäktsmisstänkt

Anklagelserna gäller bland annat våldtäkt, ett brott som han också 2015 var formellt misstänkt för, men där utredningen lades ner.

Tidningen Resumé har talat med flera av de personer som pekar ut mediemannen för sexuella övergrepp. Två av dem säger att han drogade och våldtog dem. Det ena fallet ska ha ägt rum för runt tio år sedan. Kvinnan berättar för Resumé att hon i samband med en arbetsmiddag blev drogad, och efter en liten mängd alkohol fick en blackout och hur nästa minnesbild var att mediechefen hade sex med henne.

Flera andra personer berättar om hur han utsatt dem för sexuella trakasserier på jobbet.

– Han frågade hur gammal jag var och tyckte att det var synd att jag inte var yngre. För hade jag varit yngre så hade han "gärna tagit med mig hem för att knulla och bli kissad på". Vi hade alltså känt varandra i cirka 10 minuter, berättar kvinnan för Resumé.

Vill inte kommentera

Aftonbladet har varit i kontakt med den utpekade mannen. Han vill inte alls kommentera de anklagelser som riktas mot honom.

– Du får ta alla frågor med min advokat, säger han.

Mediechefens advokat Thomas Olsson säger att hans klient bestämt tillbakavisar alla påståenden.

– Han har klargjort att påståendena är fullständigt grundlösa och saknar förankring i verkligheten.

Thomas Olsson säger att hans klient kommer anmäla tidningen Resumé för brott mot yttrandefrihetslagen.

– Han är upprörd och förtvivlad över att Resumé sprider de här uppgifterna, som han menar är förtal, utan att kontrollera dem.

Företaget från vilket mannen sagt upp sig nekar till att uppsägningen har med övergreppsanklagelserna att göra.

Men enligt uppgift till Aftonbladet har flera kvinnor vänt sig till ledningen för företaget och krävt att de agerat mot mediemannen kort innan han sade upp sig.

