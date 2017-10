Dömd mördare anmäler fängelset för sexövergrepp

Mannen dömdes till 16 års fängelse och utvisning för ett uppmärksammat mord.

Nu har han anmält en vårdare på anstalten för sexuella övergrepp.

– Han ville känna på min nakna kropp, skriver han i anmälan.



Mannen dömdes till sexton års fängelse.

Mannen dömdes för sju år sedan för ett uppmärksammat mord i såväl tings- som hovrätt till 16 års fängelse för mord och försök till våldtäkt.

Tre år kvar att avtjäna

I dag sitter han på Salberga-anstalten, och har drygt tre år kvar att avtjäna innan han ska utvisas till sitt hemland.

Han har flera gånger tilldelats varningar för sitt beteende på anstalten. Bland annat har han arbetsvägrat och utlöst ett larm utan anledning.

Nu har mannen, som är i 30-årsåldern, polisanmält personalen på anstalten.

Av en misskötsamhetsrapport från i slutet på augusti framgår att mannen rapporterats för hot och våld mot tjänsteman.

Enligt rapporten skulle alla på mannens avdelning genomgå en kroppsvisitation.

”XX vägrar att bli visiterad. XX säger flertal gånger att han vägrar bli visterad av vårdaren som ånyo anmodar XX till visitation. XX börjar då slänga av sig kläderna. Vårdaren väljer då att larma och för in XX i telefonhytten. Larmstyrkan anländer”, står det.

Fördes till isolering

När larmstyrkan anländer fortsätter han vägra genomgå visitationen, och de tvingas, enligt rapporten, hålla fast honom för att genomföra visitationen, han gör motstånd och till slut tvingas larmstyrkan föra honom till isoleringen.

I en skrivelse bemöter den morddömde mannen anklagelserna, och ger en helt annan bild av vad som skett.

Han begär, i skrivelsen, att Kriminalvården sparar och inte raderar övervakningsfilmerna från avdelningen den aktuella dagen.

Enligt honom var kroppsvisitationen den femte samma dag, av samma vårdare.

”Du har antastat mig sexuellt fyra gånger redan i dag, och jag har anmält dig. Ni kan låta någon annan visitera mig”, skriver mannen i sin utsaga.

När vårdaren inte ändrade sig, påstår den intagne att han tog av sig alla sina kläder utom kalsongerna och gav dem till vårdaren.

”Men han ville fortfarande känna på min nakna kropp och jag vägrade och då tryckte han på larmet innan jag hann”.

Larmstyrkan förde den intagne till isoleringen. Vid ingripandet, skriver han, skadades hans finger så att han fortfarande inte kan böja det.

Han skriver att han polisanmält det som hänt som sexuella trakasserier.

”Why do you touch me like this”

En och en halv vecka senare var det dags igen. Efter att personalen ”anmodat en ytlig kroppsvisitation” ska han enligt en rapport ha börjat ”tjafsa”.

– Don´t touch my dick, why do you touch me like this, skrek den intagne enligt rapporten.

Återigen känner sig personalen nödgad att larma.

I samma beslut står att mannen också ”informeras även att det inte är aktuellt att spara någon övervakningsfilm över tillfället 2017-08-31.”

”Kan inte kommentera”

Heini Lindell är chef på Salberganstalten.

– Det här är helt ny information för mig, säger hon.

– Jag kände inte till incidenten eller polisanmälan.

Hon säger att hon inte kan uttala sig i det enskilda fallet men att de har rutiner för hur de hanterar den här typen av ärenden.

– Vi håller informationsinhämtande samtal med de som berörs och gör en bedömning, och finns det skäl att utreda vidare gör vi det.

Är den utpekade vårdaren tagen ur tjänst?

– Jag kan säga så mycket som att i det här fallet är det inte aktuellt.

Heini Lindell har, säger hon, inte kontaktats av polisen i ärendet.

Peter Danielsson på polisen i Sala är den som har utredningen på sitt bord.

– Det stämmer att det finns en anmälan som rubriceras som sexuellt ofredande och olaga hot, och vi har inlett en förundersökning, säger han.

”Låter märkligt”

Ärendet är dock inte prioriterat, och några utredningsåtgärder har ännu inte vidtagits.

Anmälaren säger att det finns en övervakningsfilm som han vill ska sparas, men anstalten uppger att de inte tänker spara den?

– Det låter märkligt, vad det beror på vet jag inte. Normalt sett är det inga problem för oss att få övervakningsfilmer i sådana här ärenden.