Våldtog flicka och sprängde motorbåt

Mannen var misstänkt för våldtäkt – igen.

Då stängde han in sig i en fritidsbåt, satte på gasen och hotade med självmord.

När polisen kom tände mannen på. Explosionen blev fruktansvärd.

– Det kändes som man varit med i värsta actionfilmen, säger en av poliserna.



Den våldsamma explosionen inträffade i Stockholms skärgård på ön Södra Stavsudda Möja den 5 augusti.

Polisen hade fått in en anmälan om en försvunnen person, en 35-årig man. Enligt anmälan hade han tagit familjens båt och hotat att ta sitt liv.

Kustbevakningen satte in både båt och flyg för att leta rätt på 35-åringen.

Mannen ska ha varit deprimerad, han hade tidigare dömts till fängelse för våldtäkt, nu misstänktes han för nya övergrepp. Hans anhöriga ska då ha tagit avstånd från honom.

Sjöräddningen lyckades lokalisera 35-åringen och båten genom att pejla hans mobil. Då stängde han in sig i båten och satte på gasspisen.

När två poliser klev iland på bryggan, där båten låg förtöjd, framkallade 35-åringen en explosion. Den sprängde bort överbyggnaden på båten.

– Jag ser ett moln av delar från båten och hinner tänka det värsta, har en av de tjänstgörande poliserna sagt.

– För några sekunder tror jag mina kollegor har befunnit sig mitt i explosionen och kan vara svårt skadade.

Men de två poliserna på bryggan hann ta skydd och klarade sig. Mannen fördes till sjukhus med bränn- och skärskador.

– Det kändes som man varit med i värsta actionfilmen, säger en av poliserna i förhör.

– Det small, började brinna och jag fick tag i en pulversläckare. Jag tänkte att båthuset kommer att ta fyr, hela ön kan ju stryka med.

Mannen säger i förhör att han satte på gasflaskan för att han hade för avsikt att somna in. När polisen kom ville han inte bli gripen utan skrek att han skulle tända på.

– Min avsikt var att varna poliserna innan jag tände på, inte att spränga dem i luften, har han sagt.

Han erkänner att han fick den utströmmande gasen att explodera:

– Med en tändare i luften.

Mannens advokat har avböjt kommentarer.

FAKTA Åtalet Den 35-årige mannen åtalas för två fall av våldtäkter. Den ena ska ha ägt rum i Stockholm hösten 2015, han misstänks ha tagit strypgrepp på målsägande, slitit av henne kläderna och tvingat till sig ett samlag. Den andra ska ha skett på Södra Stavsudda i slutet av juli med samma målsägande. Även där misstänks mannen ha tvingat till sig samlag genom att hålla fast offret, dunkat hennes huvud i inredning, tagit strypgrepp och slagit henne i ansiktet. Mannen åtalas också för allmänfarlig ödeläggelse genom en explosion med en omfattande förstörelse på Möja den 5 augusti och försök till grov misshandel av de två poliserna. Enligt åtalet misstänks han ha försökt att skada dem genom explosionen. Mannen ska ha erkänt våldtäkten på Möja men nekar till de andra brotten. Läs mer