Välkänd jurist säger upp sig efter #metoo-anklagelser

Mannen är en av Sveriges mest kända jurister.

Efter anklagelser om sexuella trakasserier stängdes han av från sitt arbete för två veckor sedan.

Nu har mannen sagt upp sig.

Det var under svenska juristers #metoo-upprop, #medvilkenrätt, som den högt uppsatte juristen pekades ut som skyldig till att ha trakasserat en ung kvinna sexuellt.

”Han bad mig komma in en dag och vi satt sen och jobbade sent en kväll bara vi två och när jag skulle låsa in min dator stod han plötsligt bakom mig och tog mig rumpan och sa att han inte kunde låta bli eftersom jag var så snygg. Jag var fortfarande student och behövde referenserna, kände även lojalitet mot organisationen så jag bet ihop”, skrev en kvinna i uppropet.

Jobbat med utsatta

Mannen som åsyftades är välkänd, och framträder ofta i medierna. I flera år har han jobbat med samhällets mest utsatta och fått utmärkelser för sitt arbete.

Efter att anklagelserna blev kända på mannens arbetsplats, där han hade en högt uppsatt position, stängdes mannen av från sitt jobb.

– Vi har bedömt att det var nödvändigt att suspendera den utpekade personen från tjänsten och tillsätta en utredning för att klara ut vad som har hänt, säger ordföranden i organisationens styrelse, till Dagens Nyheter i slutet på november.

Nu meddelar organisationen där mannen arbetade att juristen har sagt upp sig från sin anställning.

Aftonbladet söker organisationens syrelseordförande och den utpekade juristen. Företagets vd vill inte kommentera uppsägningen.

– Det här är något styrelsen jobbat intensivt med, så jag får hänvisa till dem.

