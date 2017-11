Attacken: ”Regeringen trasar sönder människors liv”

Regeringen backar om personlig assistans.

Men det räcker inte, menar politiker och företrädare för handikapprörelsen.

– Regeringen fortsätter medverka till att trasa sönder människors liv, skriver Ebba Busch Thor (KD) på Twitter.

– Det här räcker inte alls på långa vägar, säger Maria Persdotter, ordförande i RBU.



1 av 2 | Foto: TT NYHETSBYRÅN Ebba Busch Thor (KD).

I dag meddelade barn- och äldreminister Åsa Regnér att man backar vad gäller personlig assistans i LSS .

På en presskonferens berättade hon att Försäkringskassans tvåårs-omprövningar stoppas och och meddelade också att man nu går tillbaka till ordningen att även väntetider ger rätt till assistans.

Men dessa besked räcker inte på långa vägar, anser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor .

– Långt ifrån tillräckligt. Den här regeringen fortsätter medverka till att trasa sönder människors liv. Vi måste få ett slut på jakten på barn i behov av assistans för att överleva, skriver hon på Twitter.

Inte heller Jonas Sjöstedt, partiledare (V) är helt nöjd med dagens besked, som han menar är otillräckligt.

– Det är bra att de har försökt att lyssna på kritiken och tar ett steg bakåt och slutar med omprövningarna som gör att många tappar sin assistans. Men bekymret är att många redan förlorat sin assistans, de hjälps inte av det här beslutet, säger han.

Regelverket har urholkats

Enligt Sjöstedt behöver regeringen vidta ytterligare åtgärder och skyndsamt göra de lagändringar som krävs.

– Man måste komma tillbaka till själva syftet med assistanslagstiftningen, alltså att människor ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det har urholkats steg för steg med flera olika domar.

Jonas Sjöstedt sätter samtidigt press på S och MP och menar att hans parti kan göra upp med de allianspartier som är inne på samma linje som V, det vill säga C, L och KD, om inte regeringen gör det som krävs.

200 personer har fallit ur

Inte heller Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, är nöjd.

– Vi har krävt ett nödstopp för tvåårsomprövningar i 1,5 års tid. Och nu kom det. Det är naturligtvis bra. Men det räcker inte alls på långa vägar, säger hon.

– Sedan den här regeringen tillträdde är det cirka 1200 personer som har fallit ur den personliga assistansen och för deras del hjälper det här inte ett smack. De får inte tillbaka sin assistans för det.

”Ändra lagen”

Maria Persdotter efterlyser därför ytterligare åtgärder, till exempel en lagändring om hur man bedömer behoven av assistans.

– Om man nu kan stoppa tvåårsomprövningarna så måste man snabbt kunna ändra lagen så att, till exempel alla barn som behöver få sin mat via en sond, ska kunna räkna det som ett assistansgrundande behov. Det får man inte göra i dag. Mat är bara assistansgrundande om den kommer in via munnen, säger Persdotter.

Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige, kommenterar dagens besked på Twitter:

– Bra beslut av regeringen om att stoppa omprövningarna av personlig assistans. Nu väntar vi bara på att direktiven till utredningen ändras, skriver han.

