Iron Maiden i Sverige

Två fullmatade poddavsnitt om Iron Maiden. Bandets livehistoria och kärleken till Sverige och de svenska fansen.

Studion fylls av Maidenfans och experter som tar plats bredvid Aftonbladets hårdrockspecialister Mattias Kling och Sofia Bergström.

Det blir också en utflippad intervju med Janick Gers och Bruce Dickinson från arkivet samt massor av annat nörderi kring världens bästa hårdrocksband.

Programledare: Stefan Sundberg. Foto: Tommy Holl.

Del 1: Scream For Me Sweden!

Häng med på Iron Maidens liveresa i Sverige - från första giget som förband till Kiss 1980 fram till idag. Aftonbladets hårdrocksexpert Mattias Kling och författaren och Maiden-experten Henrik Nyquist, som skrivit boken "Scream For Me Sweden", tar plats i studion. Det blir ett härligt snack om de bästa gigen, anekdoter kring olika spelningar och massor av kul minnen kring Iron Maiden live. Vi hör också Leif Hedegärd som prodcerade SR´s liveinspelning med Iron Maiden från Kåren 1995 - en mytomspunnen konsert där det ryktades om att Kåren fick renoveras efter spelningen och där inspelningsbussen höll på att förstöra en gravkrypta (!). Up the Irons! Programledare: Stefan Sundberg.

Del 2: Up The Irons! - Från satanism till en plats i folkhemmet

Vad är det som gör kärleksaffären mellan Iron Maiden och de svenska fansen så stark? Ända sedan bandet startade har generation efter generation av fans vuxit fram och för Aftonbladets hårdrocksexpert Sofia Bergström och friidrottslandslagets förbundsläkare Sverker Nilsson är bandet en ren familjeangelägenhet där barn, föräldrar och t.o.m. farföräldrar brinner för Iron Maiden. De tar båda plats i studion för ett samtal om de svenska fansen och bandets framgångar på svensk mark. Det blir bland annat nedslag i eftertraktade skivor och merchandise, den otippade intervjun med Pernilla Wahlgren i Söndagsöppet, den mest eftertraktade Maiden-t-shirten och SVT-sändningen som en gång för alla tog in Iron Maiden i svenska vardagsrum. Det blir också lätt urspårat snack med Janick Gers och Bruce Dickinson från arkivet och massor av mer Maidennörderi. Del 2 av 2. Programledare: Stefan Sundberg