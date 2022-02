121. Taylor Swift är förlovad och bögar behöver feminism?

Det är dags för det stora "Max Lysell har en take på dagens toxic gay culture"-avsnittet och ni hänger med! Michelle har (typ) läst SCUM-Manifestet och ser plötsligt en ny analys av Kanye West-situationen. Tydligen är ännu en sångare förlovad, ingen mindre än Taylor Swift. Corey Gamble har varit otrogen mot Kris Jenner och Anna Delvey är arg på instagram, men tror man på henne? Dessutom: Justice for Perez Hilton and Lena Dunhamn, ni hör ju, vi har tappat det.

TORSDAG 24 FEBRUARI 2022