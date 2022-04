127. Britney Spears ska föda tvillingar och Jared Leto skrämmer kollegorna?

Denna vecka gick vi NÄSTAN i förtidspension för kändisarna lajvade uppenbarligen kosläpp när det gällde sina liv. Det är giftermål, det är förlovningar, det är gravidnyheter och det är dålig arbetsmiljö bland skådisarna. Hur känner vi inför Britneys graviditet, Jared leto's kondomskickande eller skorna Nicola Peltz bar på sitt bröllop med Brooklyn Beckham? NOT WELL! Häll upp något trevligt, njut av påskledigheten och sätt på paparazzi så du är redo för släktmiddagarna med the juiciest gossip out there.

