129. Viola Davis är avskydd och Amber Heard manipulerar Depp?

Something fun for the girlies denna vecka när Elon Musk hotar det fria ordet och ASAP Rocky riskerar att förlora Rihanna! Michelle har fått hälsoproblem då hon tagit en kula för oss alla och följt Amber Heard VS Johnny Depp rättegången långt in på nattens småtimmar. Max undrar varför Lea Michele valde att visa sin vagina för sin vän, är det så man får vänner? Slutligen, hatar internet verkligen Viola Davis?

ONSDAG 27 APRIL 2022