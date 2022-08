Tronspelets återkomst

Hurra! Tronspelet är tillbaka!

I höst ska vi följa den nya serien "House of the dragon", en prequel till Game of Thrones.

Hur var det innan allt hände i GoT? Det ska vi få se i det som kallas "drakarnas dans" - inbördeskriget i släkten Targaryen. I det här första avsnittet snackar vi om vad vi vet så här långt om HBO:s nya storsatsning. Hur många drakar handlar det om? Varför heter alla typ samma sak och vågar vi hoppas för mycket?

Följ oss gärna i din poddspelare och mejla oss dina tankar på tronspelet@aftonbladet.se.

Med: Jenny Ågren, Markus Larsson och Sandra Wejbro.

ONSDAG 17 AUGUSTI 2022