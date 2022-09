138. Young Gravy gillar mammor och Sydney Sweeney är republikan?

Beskrivning:

Sensommaren är här, vardagen är igång igen och en vecka innan valet i sverige levererar vi nästan 1h 30min utan en enda kritisk analys av samhället. Däremot tar vi er igenom en lång utläggning om huruvida Sydney Sweeneys kritik om nepotism och låga löner är problematiskt, våra magproblem och huruvida Florence Pugh hatar Olivia Wilde eller inte! Dessutom, Britneys tell all klipp på youtube och J Los hemlighet, get ready!!!

TORSDAG 1 SEPTEMBER 2022