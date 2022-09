Två mord och ett bröllop

Det börjar hända grejer på riktigt nu i Kings Landing.

Viserys bjuder in till bröllop - det är dags för Rhaenyra att gifta sig med Ser Leanor Velaryion. Men vi vet alla hur blodiga bröllop brukar vara i den här världen - och ingen blir besviken här heller.

Ser Criston flippar fullständigt, drottning Alicent bekänner färg och Daemon flirtar både till höger och vänster.

Markus Larsson, Sandra Wejbro och Jenny Ågren guidar dig igenom House of the dragon - häng med!

Kontakt: tronspelet@aftonbladet.se

MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022