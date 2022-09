140. Hailey Bieber är hatad av alla och Adam Levine kroniskt k*t?

Halleljua, Max är inte deprimerad längre! Och tur är väl det när vi ska gå över läckta DMs från sångaren i Maroon 5, Hailey Biebers tell all intervju i podcasten Call Her Daddy och Shakiras möjliga fängelsedom. Men dessa händelser får oss snarare att undra om det inte är dags för Hollywood att ha fler öppna förhållanden, om man kan köpa sig ur fängelsestraff och om Hailey Bieber är den kändis som löper minst risk att bli cancelled? Max har kollat på serier och funnit bögrepresentationen han saknat medan Michelle fastnat för Brad Pitts konstutställning i Finland. Häng med!

