141. Kanye är cancelled och alla kändisar är lesbiska?

Gör som oss, häll upp en Negroni Sbagliato with a spot of prosecco och ta dig an denna fredag med lite skönt kändisskvaller. Varför kommer alla ut som bisexuella helt plötsligt, har det med den virala drink-tiktoken att göra kanske? Antisemitism + Kanye är inte så fräscht, är det inte bara så att barnen och Kim kommer i kläm? Hur mår Rita Ora och allas älskade skilsmässa mellan Tom Brady och Gisele Bündchen gås igenom. SKÅL!

FREDAG 14 OKTOBER 2022