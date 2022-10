Shrek, drakslakt och Joffreys gigantiska spoiler

Nu har vi sett hela säsongen av House of the dragon. Vi summerar sista avsnittet och säsongen. Drakarnas dans verkar börja och så undrar vi om skaparna snott allt ifrån Shrek? OCH spoileralert! Vi blickar framåt mot säsong två och konstaterar att kung Joffrey avslöjade hur allt slutar redan i säsong tre av Game of Thrones.

Med: Jenny Ågren, Niclas Vent, Sandra Wejbro och Markus Larsson.

Kontakt: tronspelet@aftonbladet.se

MÅNDAG 24 OKTOBER 2022