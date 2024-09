Blodet och Osten

Äntligen är House of the Dragon tillbaka - och vilken start det blev. Vi snackar, som vanligt, högt och lågt om byxdrakar, vanliga drakar, incest-förhållanden, vem dör härnäst och hur korkade är invånarna egentligen i Kings Landing? Häng med när vi snackar ner avsnitt ett; A son for a son.

Med: Jenny Ågren, Sandra Wejbro och Markus Larsson.

Klipp från Max.

Kontakt: tronspelet@aftonbladet.se.

MÅNDAG 17 JUNI 2024