Att fylleköra en drake

Vi får lära oss tidigt i livet; don't drink and drive - men det verkar man tydligen inte ha hört talas om i King's Landing. Hur står det till mellan Aegon och Aemond? Vad håller Klumpfot egentligen på med och hur mår Daemon? Vem vinner och vem försvinner? Som vanligt snackar vi om allt som händer i veckans avsnitt av House of the Dragon.

Med: Jenny Ågren, Sandra Wejbro och Markus Larsson.

Kontakt: tronspelet@aftonbladet.se.

MÅNDAG 8 JULI 2024