En använd skurmopp med blå ögon

Förlåt men var är avsnitt nio och tio? Kändes inte säsongsfinalen som ett mellanavsnitt? Trion går igenom avsnitt åtta av House of the dragon och summerar säsongen. Var det här verkligen allt vi fick? Väntan på "dunkardags" verkar nu bli evighetslång. När ska Rhaena få nåt vettigt att göra? Hur kan de misslyckas med "The White Walkers"? Var har Otto varit? Hur är det med Ulfs bordsskick? Som vanligt pratar vi högt och lågt om det som hänt i avsnittet. Häng med oss!

Med: Jenny Ågren, Sandra Wejbro och Markus Larsson.

Kontakt: tronspelet@aftonbladet.se.

MÅNDAG 5 AUGUSTI 2024