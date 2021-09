De största spelnyheterna från Playstation Showcase

helskärm Star Wars, Spider-Man och God of War är på gång.

Ny trailer till God of War Ragnarök, ett datum för Gran Turismo 7 och en remake på ett av de bästa Star Wars-spelen någonsin.

Det är några av höjdpunkterna från Playstations egna event.

Sony hoppade över speleventet E3 i år igen.

Under torsdagskvällen, flera månader senare, höll de sitt eget event: Playstation Showcase.

Sedan tidigare var det klart att det inte skulle bli någon information om nästa generations VR till konsolen. Men det presenterades en rad nya titlar till Playstation 5.

Här är de största nyheterna från Playstation Showcase

Knights of the old republic: Remake

Så här inleder man en presentation.

Nyheten om att klassikern ”Knights of the old republic” får en remake till PS5 är minst sagt stor. Det kan mycket väl vara det bästa Star Wars-spelet som har gjorts.

Mer behöver inte sägas. Och mycket mer kan inte sägas heller, för det förkunnades mest att det blir en ”total remake från grunden”. Men när den kommer, det vet vi inte än.

God of war Ragnarök

Ragnarök närmar sig äntligen.

Artreus och Kratos resa ser ut att ta några nya vändningar i gameplay-trailern som visades upp.

Något release-datum blev det dessvärre inte.

Men Ryan Hurst, kanske mest känd som Opie i ”Sons of Anarchy”, gör rösten till Thor. Bara en sådan sak.

Tchia

Mitt i allt våld kommer ett spel som direkt för tankarna till ”Zelda: Wind waker”.

Det heter Tchia, där man som spelare kan styra djur och spela ukulele. Hög mysfaktor här.

Uncharted 4: A Thief's End

En Remastered-version av den moderna klassikern ”Uncharted 4: A Thief's End” kommer till PC och PS5.

Det ser riktigt tjusigt ut i 4K och 60 FPS.

Ghostwire Tokyo

Ett bisarrt skräckspel i den japanska storstaden Tokyo.

Så kan man nog sammanfatta trailern till ”Ghostwire Tokyo”.

Släpps till PS5 nästa vår.

Tiny Tina’s Wonderlands

Det bjöds på gameplay från Borderlands-seriens Tiny Tinas egna spel.

Ska släppas 25 mars nästa år till PC, PS4, PS5, Xbox One och Xbox Series S/X.

Forspoken

I ”Forspoken” går en kvinna in i en annan värld och får magiska krafter. Och där finns drakar.

Magi och drakar brukar kunna flirta gamers rätt väl - och trailern ser lovande ut.

Ska komma våren 2022.

Rainbow Six: Extraction

Efter biologisk krigsföring och atombomber kommer det största hotet hittills. Aliens, förstås.

Detta är lite ”old news”, men det blev åtminstone en ny trailer.

Kommer i januari nästa år.

Spider-Man 2

2023 sägs det att ”Spider-Man 2” ska komma ut.

Det är en en efterlängtad uppföljare det. Föregångaren hyllades stort och fick i Aftonbladet recension.

Venom dök upp i trailern. Mumma.

Gran Turismo 7

En ny trailer för ”den riktiga körsimulatorn” är alltid välkommen.

Längtan efter kraftigt försenade ”Gran Turismo 7” är förstås stor. Den 4 mars nästa år ska den ta slut, för då släpps spelet till både PS4 och PS5.

Wolverine

Marvel är på gång med ett annat nytt spel för PS5. Det ska ha Wolverine i huvudrollen.

Den korta teasern såg härlig ut men sa inte så mycket.

