Största nyheterna från spelmässan E3

Nya titlar, efterlängtade uppföljare samt en och annan överraskning

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm ”Halo Infinite”, ”Mario + Rabbids Sparks of Hope” och ”Redfall” är bara några av de spel som presenterats senaste dagarna. Visa mer Foto: Microsoft/Ubisoft/Bethesda

Mängder av spelnyheter har presenterats i samband med E3.

Aftonbladet har här samlat några av de största nyheterna från den stora spelfesten - än så länge.

Avatar: Frontiers of Pandora

Om vi börjar med något för den bredare massan känns det rimligt att först nämna att ”Avatar” blir ett tv-spel.

Det är Ubisoft -studion Massive Entertainment som utvecklar spelet i samarbete med Lightstorm Entertainment och Disney.

Spelet, som heter ” Avatar : Frontiers of Pandora”, ska släppas under 2022 till PS5, Xbos Series S/X och PC.

Starfield

Microsoft körde en 1,5 timme lång presentation med nyligen förvärvade spelstudion Bethesda. Det blev en kavalkad av nyheter, stora som små. Totalt 30 titlar presenterades och den allra första i raden var ”Starfield”.

Detta rollspel ska Bethesda ha jobbat på i hiskeliga 20 år. Tiden är nu kommen då ”hårdvaran äntligen ska palla med deras intentioner”. Ja, det låter ju inte dumt direkt.

”Starfield” släpps exklusivt till Xbox Series X/S och PC först den 11 november 2022.

Redfall

Vi vänder så till det sista spelet under ovan nämnda Microsoft-presentationen. Även detta ett nytt lir.

”Redfall” är ett fräsigt vampyr-slaktarspel som utvecklas av Arkane Studios, som bland annat står bakom hyllade ”Dishonored” och ”Prey”.

Den (ganska så lååånga) reveal-trailern ovan ger en bättre beskrivning än vad jag kan återge i text. Men det är åtminstone ett samarbetsactionspel som utspelar sig i ett vampyr-infesterat Massachusetts.

Kommer sommaren 2022.

Battlefield 2042

Visst, spelet presenterades ju faktiskt för drygt en vecka sedan. Men under Microsofts presentation bjöds vi på en gameplay-trailer, som ni finner ovan.

Det känns lite som att Dice går tillbaka till grunderna, även om blicken är satt på nära framtid.

”Battlefield 2042” släpps den 22 oktober. Det blir tillgängligt till PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S och Xbox One.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Det är en rejäl spännvidd på Ubisofts kommande spel, alltså. Och det är inga små titlar.

I lördags presenterade de uppföljaren ”Mario + Rabbids: Sparks of hope”. Detta intergalaktiska äventyr kommer till Nintendo Switch någon gång nästa år.

Sea of Thieves: A pirate’s life

Han må vara den sämsta pirat vi någonsin hört talas om. Men vi har åtminstone hört talas om honom.

Kapten Jack Sparrow gör entré i succéspelet ”Sea of Thieves” i gratisuppdateringen ”A pirate’s life” den 22 juni.

Forza Horizon 5

Det var som sagt många nyheter under Microsofts presentation. En av de största - åtminstone hos de egna fansen - är förstås ”Forza Horizon 5”.

Vi fick oss en första trailer samt lite gameplay-demonstration på nästa del i den populära racing-serien.

Det förkunnades även att det släpps till Xbox One, Xbox Series X/S och PC 9 november i år.

Back 4 Blood

Vi vet ju sedan tidigare att ”Back 4 Blood”, uppföljaren till populära ”Left 4 Dead”, ska släppas den 8 oktober i år.

Men under E3 gavs vi lite nytt material i form av gameplay-videor som visar upp nya spellägen. Same old, same gold, vad vitt jag kan se.

Halo Infinite

Åh, vad kul man har haft med multiplayer-lägena i ”Halo” genom åren.

Det var ju först tänkt att ”Halo Infinite” skulle släppas i samband med Xbox Series-lanseringen. Men, så var det det där med covid-19.

Äh, nu är det på gång i alla fall. Under E3 gavs vi bland annat ovan länkade multiplayer reveal trailer för nästa ”Halo”. Det gavs också lite info om Master Chiefs nya sidekick.

Kommer släppas under ”holiday”-säsongen. Alltså förmodligen någon gång under november eller december i år.

Age of Empires 4

Den 28 oktober är det dags för ”Age of Empires 4”.

I ärlighetens namn gavs inte mycket ny info den gångna helgen.

Återigen i ärlighetens namn känns ovan länkade ”Gameplay trailer” ganska polerad, för tidigare släppt material ser inte särskilt snyggt ut. Men men, vi får väl se vad det är för produkt som kommer där i slutet av oktober - och om det lever upp till sitt gigantiska namn.

Rider’s Republic

Det var tanken att ”Rider’s Republic skulle komma i februari tidigare i år. Men den här pandemin, som gör sig påmind en gång i timmen ungefär, gjorde att Ubisofts extremsports-spel försenades.

Under E3 fick vi se nytt material i form av en ”deep dive trailer” - och fick reda på att markera den 2 september i våra kalendrar. Då blir det åka av.

Diablo II: Resurrected

Här är det egentligen bara ett release-datum som presenterades, i samband med Microsoft och Bethesdas E3-presentation.

”Diablo II: Resurrected” kommer den 23 september.

Och psst: Det släpps inte för Mac-användare. Det är PC eller konsol som gäller.

Far Cry 6

Ubisoft gav oss en djupare inblick i kommande ”Far Cry 6” - och kanske framförallt om dess antagonist Antón Castillo.

Många med mig har saknat en profilstark skurk i spelserien ett tag. Många med mig tror också att det här kan bli riktigt bra.

Spelet släpps 7 oktober.

Elden Ring

Mm, det presenterades förvisso på E3-förfesten Summer Games Fest, men visst måste actionrollspelet ”Elden Ring” nämnas i detta sammanhang ändå.

Spelet utvecklas av From Software, som även ligger bakom kritikerrosade spel som Dark Souls, Bloodborne och Sekiro: Shadows Die Twice. Men förstsås består en stor del av hajpen att det utvecklas i samarbete med George R.R. Martin, författaren bakom ”Game of Thrones”.

Den 21 januari nästa år släpps spelet.

Fotnot:

E3 fortsätter under måndagen och tisdagen. Denna artikel kommer att uppdateras efterhand.

Bland de som ska hålla presentationer återfinns 2K Games, 2K Sports, Rockstar Games, Bandai Namco, Capcom och Nintendo. Det är inga små spelare det.

Vare sig Sony/Playstation eller EA har några E3-event inplanerade.

Publisert: Publicerad: 14 juni 2021 kl. 16.14