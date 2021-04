CS:GO-turneringen ”Kändiskampen” förenar nytta med nöje

Kändisarna tävlar i populära spelet för att hjälpa barn

Publicerad: 21 april 2021 kl. 09.21

Uppdaterad: 21 april 2021 kl. 09.57

Robin ”Mos” Andersson, Jonas Jerebko och Pontus Jansson deltar i den nya CS-turneringen Kändiskampen.

SPELA

Pontus Jansson, Jonas Jerebko och PH-profilen Robin ”Mos” Andersson.

Det är några av de kändisar som nu gör upp i en ny CS:GO-turnering för att samla in pengar till Rädda Barnen.

– Gamingcommunityt är otroligt generösa, säger Nichlas Hellmark, gaming lead på Rädda Barnen.

Det är Esportal och Rädda Barnen som tillsammans lanserar den helt nya Counter-Strike-turneringen Kändiskampen.

Som namnet antyder är det just svenska kändisar som ska göra upp i CS:GO. Målet är att under tiden samla in pengar till förmån för Rädda Barnen.

– E-sport är verkligen något som samlar barn och ungas intresse och Rädda Barnen behöver finnas där barn är. Just CS och samarbetet med Esportal kändes klockrent utifrån hur etablerade de är som en av stommarna i svensk E-sport, säger Nichlas Hellmmark, gaming lead på Rädda Barnen.

NBA-proffs och PH-profil

Kändisarna som är med och tävlar kommer från olika bakgrunder.

På deltagarlistan finns fotbollsproffset Pontus Jansson, 30 och före detta NBA-proffset Jonas Jerebko, 34, med.

Det gör också artisterna Victor Leksell, 24, känd från ”Idol” och Dead by April-sångaren Christopher Kristensen samt PH-profilen Robin ”Mos” Andersson, 29, och Youtube-duon Arga skånska män.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD ”Paradise Hotel”-profilen Robin ”Mos” Andersson är en av deltagarna.

FAKTA Deltagarna i Kändiskampen ✓ Kändisarna: Jonas Jerebko, fd basketproffs Pontus Jansson, fotbollsproffs Robin ”Mos” Andersson, ”Paradise hotel”-profil Arga Skånska Män, Youtubers Christopher Kristensen, artist Victor Leksell, artist ✓ CS:GO-profilerna: HeatoN StakarN Get_Right Roxyproxxy Slop3 Zaitr0s Chapmad Juliano Zaaz Emilia Hult Tejbz Pani Tutsi LÄS MER

Flera starka CS-namn

Men merparten av de tävlande är CS:GO-stjärnor.

Stornamn som Heaton och Get_Right kommer tävla sida vid sida med de andra kändisarna.

Tävlingen körde igång 20 april och finalen hålls 13 maj. Då avgörs det vilket av de 16 lagen som står som segrare - och som då får äran att dela ut vad det hela går ut på.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN Föga förvånande finns Heaton med på ett hörn i turneringen.

Om gamers: ”Otroligt generösa”

För syftet med Kändiskampen är ju som sagt att samla in pengar till Rädda Barnen.

Insamlingen ligger uppe och Esportal har själva skänkt 80 000 kronor för att ”kicka igång detta event på allra bästa sätt”.

– Gamingcommunityt är otroligt generösa och vill verkligen se förändring, säger Nichlas Hellmark.

– Det finns en bild hos många att det framförallt är äldre personer som donerar till välgörande ändamål. De har aldrig varit i en twitch-chat och sett hur enkelt gamers kan enas när det kommer till att göra världen lite bättre.

Det är sedan alltså vinnarlaget som får äran att donera det insamlade beloppet.

Hur man tittar

Matcherna kommer att visas på spelarnas respektive Twitch-kanaler. Vissa utvalda matcher kommer också att sändas på Esportsals Twitch-kanal.

– Det är en fantastisk uppslutning som visar på vilken kraft gaming kan ha. Lagledarna har dessutom gått above and beyond i mycket och flera av dem har lagt till priser som den som donerar kan vinna.

FAKTA Spelschema Kändiskampen Victor Leksell vs Pontus Jansson Datum & tid: 21/4 18:00 och 29/4 18:00 Stream: twitch.tv/esportal Pani vs Tutsi Datum & tid: 20/4 16:00 och 27/4 16:00 Stream: twitch.tv/tutsi Emilia Hult vs StakarN Datum & tid: 22/4 18:00 och 29/4 18:00 Stream: twitch.tv/emiliahult och twitch.tv/stakarn Tejbz vs ArgaSkånskaMän Datum & tid: 25/4 19:00 och 28/4 19:00 Stream: twitch.tv/tejbz och youtube.com/argaskanskaman/live HeatoN vs Jonas Jerebko Datum & tid: 22/4 18:00 och 29/4 18:00 Stream: twitch.tv/heatoncs Zaitr0s vs Robin Mos Datum & tid: 22/4 18:00 och 28/4 18:00 Stream: twitch.tv/zaitr0s och twitch.tv/robinmos Chapman vs Juliano & Zaaz Datum & tid: 22/4 20:00 & 27/4 20:00 Stream: twitch.tv/chapmad GeT_RiGhT & Roxyproxy vs Christopher Kristensen (Dead by April) Datum & tid: 20/4 18:00 och 27/4 18:00 Stream: twitch.tv/get_right och twitch.tv/roxyproxxy Källa: Esportal LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 21 april 2021 kl. 09.21