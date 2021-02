COD-proffsets karriär över – på grund av tumskada

Av: Leo Pettersson

Publicerad: 07 februari 2021 kl. 16.07

Foto: Leo Pettersson/Instagram Thomas ”ZooMaa” Paparatto slutar som Call of Duty-proffs efter tumskadan.

Thomas “ZooMaa” Paparatto, 25, lägger ner proffskarriären.

En tumskada hindrar honom från att fortsätta spela Call of Duty.

“Det krossar mitt hjärta att gå iväg från spelet jag har investerat hela min själ i varje dag under åtta år”, skriver han.

Thomas Paparatto har sedan 2013 tävlat i spelet Call of Duty. I dessa sammanhang är han känd under namnet “ZooMaa” och representerade senast esportslaget New York Subliners.

Genom den professionella karriären har vunnit flera mästerskap och rankats som en av de bästa COD-spelarna i världen.

Men nu meddelar 25-åringen via Twitter att den karriären är över. Detta till följd av en tumskada han tidigare behövt operera sig för.

“Att ta sig tillbaka från det, och tävla mot de bästa spelarna i världen, var väldigt svårt”, skriver han och fortsätter.

“Att spela igenom den svaghet och smärta jag har haft i handen gör det omöjligt att fortsätta. Jag njuter inte av att tävla när jag inte kan vara den “ZooMaa” som alla känner till och älskar. Det känns orättvist mot mig själv och mitt lag att gå igenom allt det igen och potentiellt skada min hand ännu mer”.

Taking a step back from competitive Call of Duty... Read: https://t.co/z3g9YRIvnC Taking a step back from competitive Call of Duty... Read: https://t.co/z3g9YRIvnC

“Jag älskar detta spel”

Paparatto skriver att han är i tårar när han delar med sig av beskedet.

“Det krossar mitt hjärta att gå iväg från spelet jag har investerat hela min själ i varje dag under åtta år. Det har varit fantastiskt… Jag ångrar ingenting och är tacksam över att ha haft en så lång karriär inom vad jag älskar på en så hög nivå”.

Vad som väntar nu för amerikanaren med italienska rötter är oklart.

Han hintar dock om att han kanske inte helt kommer att lämna spelet i hans hjärta.

“Jag vet inte vad framtiden har att utvisa och jag kommer att utforska alla möjliga alternativ då jag älskar detta spel för mycket för att bara lämna det. Jag ser det som att en dörr stängs och en annan öppnas”.

Foto: Instagram/tommyzoomaa Vad Thomas Paparatto ska göra nu är oklart. Men han vill inte lämna Call of Duty-världen.

Stödet: “Svårt att läsa”

Lovorden och lyckoönskningarna har haglat sedan beskedet.

Tidigare världsmästaren i Call of Duty Dillon "Attach" Price är en av dem som reagerat på Paprattos skada.

“Detta var svårt att läsa. Jag är så ledsen att detta hände. Jag vet att du kommer att krossa i vad du än väljer att göra härnäst. Det har varit en ära att spela med dig och skapa så många minnen. Om du någonsin behöver något finns jag här för dig, broder”, kommenterar “Attach” på Twitter.

New York Subliners tackar också sin lagkamrat för allt han bidragit med.

“Hans otroliga talang som en lagkamrat och motståndare har alltid varit fantastisk och den positivitet han har bringat till communityn är verkligen speciell. Vi ses snart igen”, skriver laget i ett Twitter-inlägg.

