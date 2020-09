Super Mario fyller 35 – så blev spelet en supersuccé

Av: Effie Karabuda

Publicerad: 16 september 2020 kl. 07.18

Super Mario 35 år.

Alla har en relation till den italienske rörmokaren.

I 35 år har ”Super Mario” fått flera generationer att samla mynt och åka ner i gröna rör.

Men hur blev egentligen Nintendos spelserie en sådan succé? Vi firar Marios födelsedag med att blicka tillbaka.

Donkey Kong.

”Donkey Kong” blir startskottet

Nintendo vill slå stort i USA så utvecklaren Shigeru Miyamoto får i uppdrag att designa ett av företagets första arkadspel. Miyamoto, som är mer av en kreatör än en programmerare, lägger ner mycket tid på att skapa ett lekfullt äventyr med en underliggande story. Resultatet blir ”Donkey Kong” som kommer ut 1981 och som till stor del inspireras av kärlekstriangeln i den tecknade serien ”Karl-Alfred”. Men den 28-årige spelskaparen vill förstås sätta sin egen prägel på berättelsen. Han hittar därför på att snickaren Jumpman ska rädda sin flickvän från den enorma gorillan Donkey Kong. Fansen köper konceptet rakt av och succén i de amerikanska arkadhallarna är ett faktum.

Super Mario bros.

Döps efter Nintendos hyresvärd

Den kantiga gubben med röd hatt kallas alltså först för Jumpman. Men namnet ändras snabbt. Det amerikanska Nintendo-kontoret i Seattle har haft svårt att betala hyran innan ”Donkey Kong”-lanseringen, vilket irriterar hyresvärden Mario Segale. Segale knackar därför på dörren hos företagets högste chef och kräver en återbetalning. Ryktet om besöket sprider sig bland de anställda och Segale blir lite av ett internskämt – så pass att Jumpman döps om till Mario efter den ihärdige hyresvärden.

Donkey Kong jr.

Mario växer in i sin roll

Man ligger inte direkt på latsidan efter framgången i väst. Nintendo hoppar direkt på nästa projekt, ”Donkey Kong jr.”, som handlar om Donkey Kongs son som ska rädda sin pappa från Mario. Ja, du hörde rätt! Det här är första och enda gången som Mario får spela superskurken. Trots ombytta roller går uppföljaren minst lika bra och banar väg för en ny arkadsatsning, ”Mario bros.”, som släpps 1983. I det spelet får Mario sällskap av sin bror Luigi och dessutom en helt ny yrkestitel som rörmokare. Tillsammans slåss de två bröderna i New Yorks kloaker.

Super Mario bros.

Super Mario bros.

Men trots nytt jobb får Mario behålla sitt karaktäristiska utseende. Pixelgrafiken kräver att han har en mustasch istället för mun och mössa istället för hår, för att slippa problem med animeringen. Den tydliga näsan och hängselbyxorna gör det också lättare att se Marios rörelser. Än idag hänger den tidlösa looken kvar.

Som domare i ”Punch-out!”.

Stort genombrott med hemmakonsoler

Det är först när Mario flyr från arkadhallarna och tar sig in i folks vardagsrum som han blir världskändis på riktigt. Nintendo hittar en helt ny marknad för konsoler i hemmet och släpper Famicom 1983 i Japan. Spelmaskinen kommer till Europa först tre år senare – under namnet Nintendo Entertainment System (NES). NES lanseras ihop med 17 spel, däribland ett ”Super Mario bros.” som säljs i över 40 miljoner exemplar och frontas av ingen mindre än Mario. I slutet av 80-talet håller Nintendo konsolmarknaden i ett järngrepp i både öst och väst. Alla kopplar ihop företaget med den charmige hjälten som ständigt ger sig ut på nya äventyr. Bara under 80-talet dyker Mario upp i 12 stycken NES-spel, till och med i lite mer omaka roller så som domare i boxningsspelet ”Punch-out!!”. Han är helt enkelt det perfekta dragplåstret.

Kalkonfilmen vi alla vill glömma

För första gången ska ett stort tv-spel filmatiseras. Men det blir en totalflopp. ”Super Mario bros.” kommer ut 1993 och sågas vid fotknölarna av kritikerna. Det finns en stark scen där människor förvandlas till ödlor utan hjärnor och som med största sannolikhet ger biobesökarna men för livet. Av någon anledning görs den annars väldigt glada spelserien om till en alldeles för mörk dystopi. Sedan dess har ingen vågat ge på sig en Hollywood-tolkning av Mario.

Nytt uppsving med 3D-grafik

Det är inte bara ”Super Mario”-serien som går igenom en förvandling när Nintendo 64 släpps 1997. Konsolen innebär ett paradigmskifte för hela spelindustrin. Mario rör sig inte längre sidledes och i 2D utan kan utnyttja ett helt annat 3D-djup. Han utforskar Svampriket som aldrig förr och sätter en ny standard för hur man kan designa banor. Det är också under den här tiden som ”Mario Kart”-serien verkligen får sin kultstatus.

Mario blir mångsysslare

Gokart-racing är bara en introduktion till Marios nya liv som tusenkonstnär. Han kastas in i alla möjliga miljöer i början av 2000-talet – inte minst när uppföljaren till Nintendo 64 lanseras. Under Gamecube-eran fortsätter spelikonen att slåss på stora arenor i ”Super smash bros.”, samt visar upp sig i olika sportspel som både tennisspelare och fotbollsproffs. Dessutom säljer ”Mario party” som smör i flera olika upplagor. Mest uppmärksamhet får utan tvekan ”Super Mario sunshine” som blir ett lite mer svårsmält släpp för fansen. De är inte alls vana vid att se rörmokaren leva loppan på en semesterö och tvätta bort klotter med en stor vattenspruta. Men till slut går även det hem.

Satsar på mobilspel

Ända sedan NES har Nintendo följt samma succérecept. Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Wii U och senaste tillskottet Nintendo Switch lanseras – med väldigt få undantag – alltid ihop med ett ”Super Mario”-spel. Det är ett säkert kort som hållit i decennier. Så det är ett stort steg när Nintendo testar något nytt och ger sig in på mobilmarknaden 2016 med ”Super Mario run”. Spelet påminner om alla tidigare hits med klassiska ingredienser som till exempel goombas, Bowser och myntjakt. Men tyvärr kritiseras appen för sina undangömda köp.

En pigg och fräsch 35-åring

”Super Mario” ska såklart fira sitt 35-årsjubileum med pompa och ståt. Den 18 september släpper Nintendo ett nostalgipaket med ”Super Mario 64”, ”Super Mario sunshine” och ”Super Mario galaxy” i ett mer högupplöst format till Nintendo Switch. Mario försöker också vara nere med kidsen och hakar på ”Fortnite”-hajpen i den kommande battle royale-satsningen ”Super Mario bros. 35”. Men trender kommer och går. I fansens ögon förblir nog Mario alltid den där pixliga lilla gubben som hoppar på allt och alla.

