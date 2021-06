Nya ”Ratchet and Clank: Rift apart” når nästa dimension

En rejäl dos humor och en liten dos logik ger oss ett av årets största tv-spelsäventyr

helskärm Ratchet och Clank får sällskap av en annan lombax: Rivet (till höger). De kanske inte kompletterar varandra särskilt mycket, men det är ett snyggt sätt för äventyret att fortsätta i olika dimensioner samtidigt. Visa mer Foto: Sony

Fortfarande finns det ju de som påstår att tv-spelande är ett tidsslöseri.

Dessa ”dinosaurer” borde få sig en dos av ”Ratchet and Clank: Rift apart”.

Det är en framtid formad av nutid.

Fakta Ratchet and Clank: Rift apart Från 7 år.

Pris: Ca 599 kr

Format: Playstation 5

Utvecklare: Insomniac Games

Utgivare: Sony Interactive Entertainment Läs mer

Nog märks det att denna action-komedi tagits fram för en generation som ger inlägg på sociala medier dryga sekunden på sig innan vi bestämmer oss för att scrolla vidare eller inte. Allt sker i ett rasande tempo. Det rör sig ständigt framåt. Och inte vill man scrolla vidare.

När allt är så fröjdigt som det är vill jag påstå att inte en tiondels sekund slösas. Ett ”next gen”-spel för vår stundande generation alltså.

Men visst, lycka till med att förklara för de där dinosaurerna vad det ”Ratchet and Clank: Rift apart” går ut på.

helskärm Visa mer Foto: Skärmdump/Sony

För alla åldrar och nytillkomna

De har kanske inte samma ikonstatus Mario och Luigi, men Ratchet & Clank är en duo som klätt Playstation-titlar vid 15 tidigare tillfällen.

Denna gång börjar äventyret med att Dr. Nefarious (same old, same gold) gör sig påmind och hotar våra hjältars existens med en dimensionskollaps - i olika upplagor i två olika dimensioner. Direkt påbörjas en interdimensionell jakt över olika planeter för att bygga en ny ”dimensionator” (ett slags rymdverktyg för att just hoppa mellan olika dimensioner) - och det arbetet görs parallellt med Rivet, en annan lombax från en annan dimension.

Mmhm, smaka på den.

Men låt er varken skrämmas av komplexiteten av historiebeskrivningen eller att det är spel nummer 16. Bitarna faller på plats rätt enkelt och det är tveklöst ett äventyr för spelare av alla åldrar, även om man inte har ett spelat ”Ratchet & clank”-spel tidigare.

helskärm Visa mer Foto: Skärmdump/Sony

Stridssystemet är klockrent

Dess absoluta skönhet hittas i striderna. Man har ett vapenarsenal av guds nåde till sitt förfogande. Vissa hade nog kunnat skalas bort, då de mest kommer fram när ammunitionen börjar sina. Men i det stora hela bidrar de galna vapentyperna till att spelkänslan alltid känns varierande. På i alla fall de mer utmanande svårighetsnivåerna måste man verkligen varva olika vapen beroende på vilka fiender man möter.

Lägg sen då till alla andra futuristiska rymdfunktioner där fysikens lagar bryts så ofta och så hårt att Neil Degrasse Tyson hade fått en hjärtinfarkt.

Faktiskt finns det också mer än en parallell att dra till en annan ny PS5-titel, nämligen Returnal. Men ”Ratchet and Clank” gör det faktiskt betydligt bättre med en bra mycket mer dynamisk gameplay.

helskärm Visa mer Foto: Skärmdump/Sony

Underhållande - men saknar logik

Sen är det kanske inte någon känslokavalkad att hitta i själva storyn. Det är, på gott och ont, en välgjord action-komedi.

Dialogerna är vitsiga med en hel del referenser för oss vuxna att njuta lite extra av. Jag log och småskrattade mest hela tiden åt de gulliga karaktärerna, men mest kom jag att bli förtjust i de finurliga skurkarna. Den franska robot-piraten Pierre Le Faire borde få sin egen expansion och Dr. Nefarious är värd sin titel som rymdkejsare. Röstskådespelen är excellenta rakt igenom och manusförfattarna har som sagt gjort sitt.

Dock kunde det ha lagts lite mer krut på att göra svängarna i händelseförloppen mer logiska. Jag fattar förstås att det är ett synnerligen linjärt familjespel och allt är liksom galet som det är, men nog räcker det med att bryta fysikens lagar. Lite logik kunde väl ändå ha behållits.

helskärm Visa mer Foto: Skärmdump/Sony

”En fröjd att köra igenom”

Så ja, mina vänner. Vilken tid vi lever i. Spel som dessa är numera så snygga att en påkostad Pixar-film i princip hamnar i lä. Med det sagt är detta spel något av en crème-de-la-crème i den aspekten. Det är helt enkelt vansinnigt vackert.

I detta fall förstärker sen handkontrollen allt som händer - i ens händer. Samtidigt är all väntan (på såväl långsamma laddningstider som onödiga dialoger eller dåligt placerade checkpoints) ett minne blott.

Det var banne mig en fröjd att köra igenom ”Ratchet and Clank: Rift apart” och jag ser med tillförsikt fram emot att röja upp på varenda planet. För oss bereonde-människor som älskar plinget av en upplåst Trophy är det här spelet något av en helig graal.

Till er som har ett PS5: Grattis. Här kommer en rejäl dos spelglädje lagom till semestern eller skolledigheten.

Till alla er andra vill jag uttrycka mina kondoleanser, för här går ni miste om något.

