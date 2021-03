Stor guide: Så blir du bra på ”Hearthstone” – gratis

Tips och trix för nybörjare, återvändare och ”proffs”

Av: Leo Pettersson

Publicerad: 29 mars 2021 kl. 13.57

Foto: Blizzard ”Hearthstone” har lockat miljontals spelare de senaste sju åren.

Under 2020 hade ”Hearthstone” över 23,5 miljoner aktiva spelare.

För att du ska ha en chans i världens största digitala strategiska kortspel krävs mer än bara tur.

Här har vi samlat alla tips och trix i jakten på legend-ranken.

Den 30 mars 2021 sker den största förändringen sedan ”Hearthstone” släpptes för sju år sedan.

En ny ”core”-uppsättning av kort ersätter de kort som benämnts som Basic och Classic.

Det låter förvisso galnare än vad det är. De flesta korten liknar eller är identiska med sina efterträdare, men det kastar hur som helst om väldigt många taktiker i standard-formatet.

Samtidigt släpps nästa expansion ”Forged in the Barrens” - med ytterligare 135 nya kort.

Med andra ord är det en utmärkt tid att antingen börja spela världens största digitala kortspel, plocka upp det igen eller med bestämdhet visa nybörjarna var skåpet ska stå.

Går att bli bra - gratis

För att vinna majoriteten av sina matcher, och klättra upp mot ”Legend”-ranken, behövs en bra lek. En bra lek är oftast, men inte alltid, en dyr lek.

Och vill man kunna spela något annat än samma gamla Beast Hunter-build är det en god idé att börja samla Arcane dust.

Detta kan göras på många olika sätt. Det absolut enklaste är att köpa paket för riktiga pengar för att samla på sig kort och disenchanta eventuella kopior.

Men det går förstås att få ihop den där riktigt roliga leken utan att spendera en krona. ”Hearthstone” behöver inte vara ett så kallat ”pay to win”-spel.

Så här går du tillväga.

Konsten att samla arcane dust

✓ Tips för nybörjaren

▪ Disenchanta alla guldkort som du inte använder. De disenchantas till samma värde som kort skapas för.

För att göra detta, klicka på ”crafting” i din kollektion och bocka sedan av ”show only golden cards”.

Men var försiktig nu för böveln. Lämna inte kvar den där guld-rutan ifylld när du sen ska köpa kort.

Been there. Done that. Still hurts.

Foto: Skärmdump Disenchanta de guldkort som du inte använder.

⁠ Gör quests, både weekly och daily. Jag vet, det är grind á la Blizzard. Men uppdragen gör att man åtminstone får lite variation på vad man spelar och för pengarna kan du köpa paket eller ännu hellre köra några rundor Arena.

Sen får du förstås bättre belöningar ju högre du klättrar i det rankade spelläget. För att göra det krävs kunskap om hur man bygger en bra lek - och hur man använder den. Men mer om det nedan.

⁠ Solo Adventures är... upp och ner. Vissa har varit oerhört underhållande. Personliga favoriten är nog fortfarande ”Kobolds and Catacombs” (se min nära fyra år gamla guide här). Andra, som den senaste, får mig nästan att kräkas av tristess.

Men oavsett spelglädje kan de i vissa fall ge belöningar som gör dem mödan värd.

⁠ Tips för återvändaren



1 av 2 | Foto: Skärmdump Att disenchanta kort som är wild är en snabb väg till tusentals arcane dust om du har spelat tidigare expansioner. Men tänk efter en extra gång, för det finns ingen återvändo.

⁠ Kanske har du tidigare spelat HS men tröttnat och lagt undan det. Då kan jag upplysa om att du måhända sitter på en bortglömd guldgruva (beroende på hur mycket du lirat): Nämligen alla kort från tidigare expansioner, som nu har fasats ut från Classic.

Såklart, tänker du spela mycket Wild eller Duels är detta befängt. Men annars, om du ändå bara ska köra Standard tillsammans med kanske Battlegrounds, arena och solo adventures, är det inte dumt att disenchanta kort från tidigare expansioner.

Om du gör det, sök då efter epic och legendaries första disenchant-rundan. De genererar mest arcane dust och det kanske räcker för en nystart värdig namnet i Standard.

För vill du mjölka nostalgin på allt den har för framtiden kommer det ta lång tid. Sätt på kaffekannan och stretcha klickfingret.

Denna ”taktik” aktualiseras med de nya förändringarna i spelet. Ska vi lita på forumstrådarna bör ju de gamla ”Classic”-korten, som nu ersätts av core, också gå att disenchanta utan att det påverkar Standard.

Men återigen: Väljer du att göra detta finns ingen återvändo. Då vänder du wild-konceptet ryggen - men du kommer ha bra så mycket roligare i standard. Det är upp till dig.

⁠ Det säger kanske sig självt: Men tänk före du agerar. Bli inte överexalterad. Det mest onödiga du kan göra är att köpa ett kort som du sedan inte använder.

⁠ Tips för överkursaren

⁠ Om du får ett kort som allmänt anses vara väldigt starkt gör du bäst i att spara på det, även om du inte ska använda det. Åtminstone tills efter nästa patch.

För när ett kort nerfas (får försämrade attribut då kortet anses obalanserat) betyder det nämligen fullt disenchant-värde. Det är 1 200 extra arcane dust det, ifall vi pratar om ett legendary-kort. Det skojar man inte bort.

Foto: Blizzard När ett kort nerfas får du hela crafting-värdet tillbaka när du disenchantar kortet.

Konsten att bygga en lek

✓ Tips för nybörjaren

▪ En gammal vän skröt om att han alltid byggde sina egna lekar i HS. Ska jag vara ärlig har jag haft som allra roligast när jag själv gjort det också (peaken var en egen Tess-rogue med Cutlass).

Men det kan vara förbaskat klurigt och det kan vara skönt med åtminstone en stomme.

Det finns flera olika hemsidor där man kan hämta inspiration. Några av de vanligaste är Hearthstone Top Decks, Icy Veins, Hearthpwn och HSReplay. Där hittar du färdiga lekar med vinstprocent, hur mycket de kostar, vad du ska leta efter på starthanden med mera.

▪▪ Allt det där kan verka lite krångligt, men det går snabbt att komma in i det. För att enkelt få upp den berörda leken i din katalog, kopiera bara ”deck code” och öppna din katalog i spelet så dyker den upp där.

▪▪▪ Inspiration kan också komma från några av de osedvanligt nördiga HS-stjärnorna som outtröttligt levererar material på företrädelsevis Twitch och Youtube.

Några personliga favoriter som gör roliga egna lekar är:

Kibler: Mycket drakar, mage och priest - och mycket dyrt. Alliestrasza: Mer rush-inriktat och billigare lekar. Trump: ”The mad man” har en tendens att pricka metan tidigt. Dekkster: Utanför boxen men inom rimligheten budgetmässigt. Kripparrian: Mest en Battlegrounds-spelare nu för tiden men vid nya expansioner brukar han bygga några roliga lekar.

Foto: Youtube Trump provar en av många lekar i den stängda ”Forged in the Barrens”-betan.

⁠ Tips för veteranen

⁠ En av de smartaste sakerna du kan göra om du vill klättra på rakningen snabbt är att anpassa dig efter metan (en akronym för ”Most effective tacticts available”, det vill säga de lekar med högst vinstprocent). Bygg en lek som är det perfekta svaret på de populäraste lekarna för stunden.

På det sättet har du övertaget mot de vanligaste motståndarna. Balansen är dock hårfin så man inte blir låst vid en och samma kontringstaktik.

⁠ Testa de uppenbara synergierna och bygg runt dem. Nu i ”Forged in the Barrens”-eran finns det många nya vägar att gå. Secret-paladin verkar vara tillbaka med besked, till exempel.

Konsten att vinna matcher

⁠ Tips för nybörjaren

▪ En bra starthand är a och o.

I början av en match får du välja vilka kort som ska stanna i din hand och vilka som åker tillbaka i leken. Detta kallas ”Mulligan” (efter en kanadensisk golfspelare med samma namn från 1920-talet).

En hel match kan avgöras med ditt val här. Med vissa lekar kan det handla om att leta efter samma kort, oavsett vad du möter. Men oftast handlar letar du efter specifika kort som funkar i den matchning du har.

All kunskap är bra kunskap. Erfarenhet kommer lära dig vilka kort du behöver tidigt i matcherna eller vilka kombinationer du letar efter. Oftast finns denna typ av taktiker på ovan nämnda forum.

Foto: Skärmdump En bra ”mulligan” kan ge dig ett stort övertag direkt.

⁠ Ha is i magen och använd tiden till fullo för att planera ditt nästa drag. Precis som i schack är det klokt med framförhållning. Hur ska din nästa runda se ut? Nästnästa? Och vilka kort kan du förvänta dig att motståndaren spelar ut?

⁠ Lär dig en och samma lek utan och innan. Måhända är det roligare att prova lite olika hjältar och stilar. Men vill du få en vinstvana är det fördelaktigt att nöta samma lek om och om igen. Då lär du dig verkligen när du ska ska bromsa eller gasa mot olika typer av motståndare.

⁠ Tips för alla

⁠ Nej, det är inte fusk att använda en deck tracker. Men låt oss först gå igenom vad det är.

Det är en add-on som hjälper dig hålla koll på flera viktiga aspekter. Du kommer se vilka kort som finns kvar i din lek och vilka kort som din motståndare har använt. Utöver det hjälper verktyget dig till exempel att hålla reda på vilken potentiell secret som din motståndare har i spel. Den gör även stor skillnad i andra spellägen, som Battlegrounds.

Så gör dig själv en tjänst och ladda ner valfri deck tracker. Själv kör jag med denna från HSReplay.

Publicerad: 29 mars 2021 kl. 13.57

