Slår tillbaka – efter ryska utspelet: ”Blir väldigt irriterad”

Ryske förbundskaptenen Markus Cramer sa att Charlotte Kalla skulle kunna få sina dopningsprov manipulerade på OS i Sydkorea.

Något som får Matt Richardson, chef för Svensk Antidoping, att ryta till.

– Det han säger är totalt falskt och visar hur okunnig han, säger Richardson till Sportbladet.

Sex ryska längdåkare har stängts av från OS på livstid den senaste veckan.

Alexander Legkov , Jevgenij Belov , Alexej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjanin och Julia Ivanova portas alla från OS och fråntas sina resultat från Sotji-OS 2014.

Bakgrunden till avstängningarna är den så kallade McLaren-rapporten, som avslöjade en statsstyrd rysk massdopning inför och under Sotji-OS och där det ska ha framgått att ryska dopningstester ska ha blivit manipulerade.

”Kan hända alla”

Något som fick ryske förbundskaptenen Markus Cramer att rasa mot IOK (Internationella Olympiska kommittén).

– Bara tro att någon försöker ändra eller öppna eller göra något med prover… och sen ta ett beslut att de gjort något fel mot antidopningsreglerna? Det är inte rätt. För mig är IOK ansvariga för dopningstesterna. När atleterna ger sitt test på rätt sätt så är allt underskrivet av dopningskontrollanter. De skriver att det är okej, sa Cramer , som också kom med ett utspel mot det svenska lägret.

– Det kan hända i Korea att någon försöker ändra dopningstestet för Kalla (Charlotte). Vad händer då? Atleter vet inte vad som händer efter att de gett sina tester till kontrollanten. Jag tror det kan hända alla. När du åker till OS eller VM eller gör en normal träningskontroll så kommer det någon. Du ger ditt urin eller blod. Sen vet du inte vad som händer. Det kan vara någon som ändrar det i ett laboratorium i Tyskland eller Storbritannien eller Sverige. Det kan hända, sa Cramer.

Ett uttalande som sticker i ögonen på Matt Richardson, chef för Svensk Antidoping.

”Viktigt att bemöta”

Richardson hör själv av sig till Sportbladet och ber att få bemöta Cramers uttalande.

– Att Kallas dopningskontroller på något sätt skulle kunna manipuleras av andra länder... han har missförstått hela dopningskontrollprocessen. Det är viktigt att vi bemöter sånt eftersom det ger en signal till allmänheten att man kan fuska ganska lätt, vilket man inte kan, säger han när Sportbladet ringer upp.

Och utvecklar:

– Det är extremt osannolikt att det skulle hända Kalla, eller någon annan, eftersom dopningskontrollprocessen utgår från anonymitet. Labbet vet inte vilka som äger proven. Ryssland lyckades komma runt processen genom att be alla sina idrottare att skriva upp numret på flaskan och bröt sig sedan in i labbet. Om vi skulle fuska med Kallas prov skulle vi behöva ett liknande, landsomfattande och systematiskt system. Det tas mellan 300 000 och 500 000 prover per år. Och det enda jag känner till när det handlar om manipulering av prov är Rysslandsfallet. Det har inte hänt i enstaka fall.

”Total falskt”

Men risken finns uppenbarligen...

– Det finns alltid en risk, men då krävs det att man går lika långt som Ryssland. Det här är inget som händer av en slump, att en dålig kontrollant skulle kunna sabba Kallas karriär. Det går inte, det finns för många säkerhetsventiler längs vägen. Det han säger är totalt falskt och visar hur okunnig han är i fallet.

Du blev irriterad när du läste hans uttalande?

– Väldigt irriterad. Dels för att man undergräver förtroendet för antidopningssystemet, vilket redan är ganska skadat på grund av Ryssland, och dels för att en person i hans ställning inte vet hur processen går till. Det satsas dessutom ganska mycket på utbildning på den nivån just för att folk ska förstå systemet.

Hur hög är säkerheten runt testerna?

– Högre än hos polisen, högre än hos i princip alla andra provtagningsorganisationer, med råge.

Hälsar till Kalla

På en skala 1–100?

– 99,9. Den sista decimalen var vad Ryssland gjorde. Jag säger inte att det aldrig kommer att hända igen, men med vetskapen man har nu... ja, 99,9. Allt jag ville få fram är att man inte kan låta sådana påståenden få stå obesvarade, det är totalt oacceptabelt. Och det handlar inte bara om vår verksamhet. Tänk om Kalla läser det här i tidningen. Vad tänker hon då? ”Ojdå, kan mina prov bli manipulerade?”. Jag hade blivit skitstressad.

Har du någon hälsning till Kalla?

– Oroa dig inte (skratt).

