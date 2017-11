Kliver fram 23 år efter stjärnans död

”Känner ansvar”



1 av 2 | Foto: Luca Bruno / TT / NTB Scanpix F1-ingenjören Adrian Newey, mellan Fernando Alonso och Sebastian Vettel, träder nu fram.

F1-stjärnan Ayrton Senna dog för 23 år sedan.

I en självbiografi kliver ingenjören Adrian Newey fram och berättar om händelsen som kommer följa honom resten av livet.

”Jag kommer alltid att känna ett visst ansvar för Ayrtons död”, skriver han enligt F1i.com.

Foto: STEPHAN HOLLAND / TT / NTB Scanpix Ayrton Senna.

Ayrton Senna dog tragiskt 1994 under San Marinos grand prix efter en olycka på det sjunde varvet då brassen åkte av banan och in i en betongmur.

Stallet Williams åtalades – och friades – men i en ny självbiografi berättar dåvarande chefdesignern på Williams, Adrian Newey, att händelsen kommer förfölja honom för alltid.

Newey skriver att det bland annat att han tänker på de förändringar, som han själv kallar för dåligt ingenjörskap, som gjordes av ratten.

”Kommer alltid känna ansvar”

" Jag kommer alltid att känna ett visst ansvar för Ayrtons död. Jag var en av de som var med och designade en bil som en framgångsrik man dog i " skriver han i boken ”How to build a car” enligt sajten F1i.com.

Även om Newey, just nu teknikchef i stallet Red Bull, inte tror att just ratten hade någon påverkan i just den här olyckan så känner han ånger över designen.

” Det jag känner störst skuld över är det faktum att jag förstörde bilens aerodynamik. Jag förstörde övergången från ett aktivt till ett passivt fjädringssystem och skapade en bil som var aerodynamiskt instabil ", skriver han.

Senna blev 34 år gammal.

