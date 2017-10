Bröt nacken – nu är OS-hoppet tillbaka

Hoppar igen mindre än ett år efter olyckan: Är vad jag vill göra i livet

Den sista mars i år bröt snowboardåkaren Måns Hedberg nacken.

I dag kan 23-åringen få klartecken att tävla för fullt igen.

Att sluta har aldrig varit ett alternativ.

– Det här är vad jag vill göra i livet, säger Hedberg.

Det var under en inbjudningstävling i Italien i slutet av mars som olyckan var framme för Måns Hedberg. Snowboardstjärnan landade med överrotation efter ett hopp och när han ändå skulle försöka parera för att rädda hoppet skar brädan fast i snön.

23-åringen kastades handlöst framåt och bröt nacken.

– Jag minns allt som hände. Jag minns att jag landade och åkte en bit men att det sen bara small. Jag var inte alls med på vad som skulle hända, jag landade och sen hann jag inte ens tänka. Det bara small.

”Plockade ben från höften”

Hedberg beskriver hur han först trodde att han hade dragit båda axlarna ur led men att han, när han sen skulle försöka resa sig upp, märkte att något var väldigt fel. Svensken flögs med helikopter till sjukhuset i Innsbruck där läkarna kunde konstatera att Hedberg brutit nacken.

– De plockade ben från höften, gick in i halsen, plockade ur disken mellan sjätte och sjunde kotan, stoppade in benbiten, satte in en platta och skruvade ihop det.

Det låter närmast mekaniskt när Hedberg helt obesvärat redogör för ingreppet. Men då har 23-åringen inte heller låtit den allvarliga olyckan påverka honom och hans livsval.

För en månad sedan gjorde svensken sitt första hopp igen efter olyckan. På måndagen hoppas han, sju månader efter kraschen, få klartecken från läkarna att tävla för fullt igen och börja förbereda sig för OS i februari.

– Förhoppningsvis är det sista röntgen och att jag sen får stämpeln att jag är ”good to go” i pannan.

”Är det bästa jag vet”

Hedberg har i dag inga större bestående men efter skadan. Nerverna från hjärnan till bröstmuskel och triceps på högersidan är fortfarande inte vad de en gång varit men det är ingenting som ska stoppa 23-åringens sportsliga ambitioner.

Tack vare mental träning har Hedberg också lärt sig att slå bort negativa tankar som ”tänk om jag gör samma sak igen” men för 23-åringen har det ändå aldrig varit något tvivel om att han ska tillbaka.

– Det är svårt att förklara men jag har åkt snowboard hela livet, det är det bästa jag vet och det finns ingenting annat jag vill göra här i livet. Funkar det då bra med nacken och jag kan fortsätta åka... Varför ska jag då sluta?

