All In haltar – missar världscupen

Foto: Pontus Lundahl/TT Peder Fredricson tvingas ställa över All In i världscupen i Lyon. Arkivbild.

Efter GP-segern i Jönköping var allt upplagt för säsongens första världscupsstart för ekipaget All In och Peder Fredricson.

Väl på plats i Lyon kom dock det tunga beskedet att stjärnhästen inte kan tävla i helgen, trots att han gått igenom veterinärbesiktningen.

När Fredricson skulle kolla till sin vapendragare under morgonen visade det sig att All In haltade.

– Förhoppningsvis är det bara en hovböld men det är svårt att säga. Han har undersökts här på plats men så fort han kommer hem så ska han kollas ordentligt av vår veterinär, säger Peder Fredricson till SVT.

Även hästen Carat Desire är med Fredricson i Frankrike. Det är dock ännu oklart om det är Carat Desire som får chansen i helgens världscup.