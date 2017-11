Avslöjar: Sverige i ny högklassig turnering

”En egen Golden League”

Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN Lukas Nilsson & Co drömmer om Frankrike i blivande ”Euro Tour”.

Sverige arrangerar EM i handboll 2020.

Nu kan Sportbladet avslöja att landslaget under ett år kommer att ladda med en ny turnering med bland annat VM-finalisterna och nästa års europamästare.

– Det finns långtgående planer på en Euro Tour, säger landslagschefen Lasse Tjernberg.

Våra grannländer Danmark och Norge spelar sedan flera år tillbaka tre gånger per säsong den prestigefulla träningsturneringen Golden League tillsammans med Frankrike och en fjärde, inbjuden nation. Detta gör man både på dam- och herrsidan.

Formatet har blivit en succé och när Danmark mötte Frankrike i Herning i herrturneringen förra söndagen var till exempel 10 500 åskådare på plats.

Samtidigt spelar Sveriges damer och herrar ständigt sina dubbellandskamper som det blir väldigt mycket träningsmatchkaraktär över. I förra veckan mötte herrarna Island två gånger om på Island. Inför sitt EM i januari möter Lukas Nilsson & Co Ungern två gånger om i Sverige. Inför sitt VM nu i december spelar damerna mot Danmark borta respektive hemma (Golden League spelas inte just före damernas mästerskap).

Den här kontrasten mellan heta Golden League och kalla, svenska dubbellandskamper, var något Bladets handbollspodd tog upp i förra veckans avsnitt.

Värdskapet roterar

När vi tog upp frågan i en intervju med landslagschefen Lasse Tjernberg i denna veckas podd avslöjar han att de svenska herrarna kommer att få en fyrnationsturnering mot, i stora delar, toppmotstånd under ett år inför EM 2020.

Detta EM, som blir det första med 24 nationer mot dagens 16, arrangeras av Sverige, Norge och Österrike tillsammans. Därmed kommer inget av de här lagen att spela kval till EM 2020.

– Det kommer inte europamästarna i januari 2018 heller göra då de är direktkvalificerade för EM 2020. Det finns nu långtgående planer på en ”Euro Tour”, eller vad det kommer att kallas, med de här fyra lagen. Jag tror att det blir så. Vi får en egen motsvarighet till Golden League, säger Tjernberg.

När övriga lag kvalar till EM under tre landslagsveckor utspridda över 1,5 år kommer Sverige, Norge, Österrike och europamästarna i januari (”eller de som förlorat mot oss i finalen”, som Tjernberg gärna skjuter in med ett leende) att turas om att stå värdar för Euro Tour. Det fjärde tillfället är tänkt att bli under uppladdningen inför VM i januari 2019.

Frankrike är drömmen

Det blir med andra ord högklassigt motstånd i två av tre matcher. Norge är både vice europamästare och världsmästare. Till det kan vi alltså lägga blivande europamästarna och så Österrike, som dock är på en nivå lägre även om man spelar EM i januari.

– Men man ska veta att vi då tappar möjligheten under nästan två år visa upp vårt landslag på hemmaplan under tre av de här landslagsperioderna.. Det finns för- och nackdelar med allting. Viktigast är alltid de sportsliga förberedelserna, att spela bra landskamper.

Vilka vill du helst vinner EM i januari, ur det perspektivet? Eller som helst förlorar finalen mot Sverige?

– Frankrike. Det är alltid topplaget, absolut.

Man ska också ha i åtanke att då hela 24 lag får spela EM 2020 kommer kvalet att hålla låg klass. Därför lär matcherna i Euro Tour kunna ge minst lika mycket, om inte mer, även om det inte är tävlingsmatcher.

FAKTA Så spelas Euro Tour En fyrnationsturnering mellan de fyra lag som inte ska kvala till EM 2020: EM-värdnationerna Sverige, Norge och Österrike. Europamästarna 2018 (eller det lag som förlorar finalen mot något av de tre ovanstående lagen). Turneringen kommer att spelas fyra gånger: under de tre utsatta kvalveckorna från oktober 2018 till juni 2019 samt under uppladdningen inför VM i januari 2019. Värdskapet kommer att gå runt mellan de fyra nationerna så man får arrangera det en gång var. Läs mer