Sista chansen till poäng – annars slutar Ericsson sist i Formel 1

I helgen har Marcus Ericsson chansen – att ta poäng.

Annars slutar han sist i årets VM.

– Det brukar hända mycket under racen i Brasilien och vi måste ta den chansen, säger han.

Marcus Ericsson kör för sin framtid i Formel 1 och de två senaste loppen har han varit bättre än hans teamkollega. En del av förklaringen ligger i att svensken sedan USA:s GP har han ett lättare golv i sin bil. Det gör att den viktskillnad som tidigare låg på närmare tio kilo nu är nere på två, därför är Saubers bilar nu mer jämbördiga och Ericsson förlorar inte tid varje varv för att han är tyngre än sin kollega. Sauber har dessutom arbetat bra med däcken undre de senaste loppen och lyckats konkurrera om en plats mitt i fältet. Därför är Ericsson positiv inför söndagens lopp i Brasilien och han har ett stort mål.

Att ta årets första poäng.

– Vi försöker alltid att ta poäng, men i Mexiko var det en väldigt bra helg från vår sida och vi har haft ett par bra tävlingshelger efter varandra Vi hade lite otur med tajmningen när säkerhetsbilen kom ut i Mexiko vilket påverkade vår strategi, säger svensken som inte tagit några poäng på två år.

Han är den ende föraren som kört alla lopp i år och fortfarande står på noll poäng, hans teamkollega Pascal Wehrlein har kört in bland de tio främsta vid två tillfällen i år. Ska Ericsson avancera från sista plats av de förare som kört alla lopp måste han ta fler än fem poäng på de två loppen som återstår. Då går han om Pascal Wehrlein och Daniil Kvyatt.

– Jag hoppas att vi får nya möjligheter i helgen, den här banan bör inte vara sämre för oss än de senaste två, säger Ericsson.

– Vi ser fram emot loppet även om vu naturligtvis måste få ut max av vårt material för att ha en chans. Det är fortfarande en nackdel att vi kör med motorn från 2016 och det gör utmaningen tuffare. De senaste två tävlingarna har vi ändå visat att vi kan slåss mot bilar mitt i fältet om vi gör allt rätt och det måste vi göra i Brasilien också. Här kan vädret förändra förutsättningarna. et brukar hända mycket under racen i Brasilien och vi måste ta den chansen.

Kollegan tog poäng i fjol

I fjol körde hans dåvarande teamkollega Felipe Nasr in två poäng till teamet under ett regnigt race. De poängen gjorde att Sauber tog sig förbi Manor i mästerskapet vilket gav dem många viktiga miljoner i prispengar. För Manor betydde Nasrs framgång att teamet gick i konkurs.

I år förutspår metrologerna regn under fredagens träningar och under kvalet på lördagen, men uppehåll under söndagen.

– Jag har inget emot om det blir lite växlande väder, säger Marcus Ericsson.

– Det ger racet lite extra krydda.

Efter söndagens F1-lopp återstår säsongsfinalen i Abu Dhabi, men det är en bana som kräver mycket downforce och där det sällan regnar. Det gör att Saubers sista realistiska poängchans är Brasiliens GP.

