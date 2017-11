Joel Eriksson jagar VM-titel för att nå F1

Det första F3-loppet i Macau kördes redan 1983, då vann den flerfaldige F1-mästaren Ayrton Senna. FIA F3 World Cup genomfört på gatorna i den kinesiska metropolen och sedan förra året har tävlingen VM-status. Det är världens 22 mest talangfulla unga förare som möts på Guia Circuit, en 6.2 km lång stadsbana som är känd för sin extrema och totalt skoningslösa karaktär. Tävlingen inleds med träning och kval under torsdag och fredag, under lördagen genomförs kvalracet och under söndagen körs sedan finalen.

Under helgen tävlar även motorcyklar, GT-bilar och WTCC på stadsbanan. Thed Björk kör för VM-titeln i WTCC och Felix Rosenqvist kör för att vinna VM i GT.