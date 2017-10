CJ Björk: I kväll ska han rädda sin karriär

1) Alex Smith, Kansas City Chiefs

Smith spelar just nu sin absolut bästa fotboll i karriären. Han är nästintill felfri vecka efter vecka och visar inga tecken på att sakta ner. Med 11 TD-passar och 0 (noll!) interceptions är han just nu den mest stabila och formstarkaste QB:n i ligan.

2) Aaron Rodgers, Green Bay Packers

När Rodgers är inne i sitt flow är han extremt svårstoppad.

Det är just kombinationen av hans rörlighet i och ur passfickan, hastigheten och precisionen på hans passar och hur han läser av motståndarlagets passförsvar som gör det tufft för framtida koordinatorer att göra en bra gameplan, då det egentligen inte finns något försvar mot en perfekt pass.

3) Tom Brady, New England Patriots

En otroligt viktig egenskap hos en bra passare är egenskapen att veta när man inte ska passa, Brady har just den egenskapen. Dock kastade han sin första interception för säsongen mot Buccaneers förra veckan. Men vad är en ynka interception på fem veckors spel?

Nu på söndag går Patriots och Brady upp mot divisionsrivalen Jets, vilket är Patriots första divisionsmöte för i år. Brady brukar ha bra matcher mot just Jets med 23 vinster och 7 förluster samt 44 TD och 13 INT sedan 2001, så söndagen lär inte bli något undantag.

4) Deshaun Watson, Houston Texans

Texans har äntligen hittat sin QB. Watson passade för 261 yards och 5 TD mot ligans just nu enda obesegrade lag Chiefs, att lägga till är också endast 4 interceptions hittills för en Rookie är ett väldigt gott betyg. Watson är en sådan spelare som bara kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen lider, och kommer bli riktigt spännande att följa.

5) Carson Wentz, Philadelphia Eagles

Med fyra vinster på raken och en enda förlust, mot Chiefs vecka 2, har Carson Wentz lett Eagles till en solklar ledning i NFC East. Det Eagles har förbättrat de två senaste veckorna är sitt springspel, detta genom bättre blockering på den offensiva linjen både på spring- och passpel, vilket gör Eagles anfall till ett av de giftigare i NFL. Wentz passar riktigt bra in i Eagles anfall just nu med all den play action de kan göra när de fått i gång springspelet. Och det är hatten av till head coach Doug Pederson för att han spelar efter sin QB:s styrkor.

✓ Veckans hetaste match

Minnesota Vikings–Green Bay Packers

► Fantastiskt rivalmöte där Packers har en chans att ta ett stadigt grepp om NFC North. QB Sam Bradford höjer helt klart Vikings chanser, men frågan är om han kommer vara redo att spela redan denna söndag,? Om inte står Case Keenum som förare för Vikings anfall vilket inte är fullt lika giftigt.

Det här är två lag som känner varandra väl, så vänta er att Aaron Rodgers får det hett om öronen med en väl komponerad defensiv gameplan a´la Mike Zimmer. Rodgers å andra sidan har visat att han kan leverera passar med precision även under press.