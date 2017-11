Händerna som ska spräcka supersviten

Beutler: ”Jag har brutit tre fingrar”

Foto: Johan Flinck Malmös stjärnmålvakt Dan Beutler visar upp sina händer.

IFK Kristianstad har 52 raka segrar på hemmaplan i handbollsligan.

Är detta händerna som ska spräcka supersviten?

– Min fru sa i går: ”fan, vilka äckliga händer du har”, säger Malmös stjärnmålvakt Dan Beutler inför kvällens match.

IFK Kristianstad har stått för en av de mäktigaste sviterna i svensk handbollshistoria.

Man är nu uppe i 52 raka segrar hemma i Kristianstad Arena. Senaste förlusten kom den 25 mars 2015 mot Lugi.

Men frågan är om inte Malmö är laget med störst möjlighet på väldigt länge när man i kväll kliver in mot dominanterna.

Malmö är det enda lag som tagit poäng av Kristianstad under höstens elva omgångar, när man besegrade dem hemma i Baltiska hallen den 4 oktober.

Och i mål har man inte bara ligans äldste spelare utan också seriens bäste målvakt, för att inte säga höstens bäste spelare alla kategorier – 40-årige Dan Beutler .

– Det vill till att man spikar igen i målet för att slå Kristianstad i arenan. Där har de en otrolig trygghet och självsäkerhet. Men ingenting är omöjligt. Vi har spelarmaterialet för det och en tyngd som kan stå emot Kristianstad som kanske inget annat lag kan, säger veteranen.

Brutit tre fingrar

Men det är stukade händer, eller i varje fall fingrar, som ska stoppa Kristianstads projektiler.

Beutler tejpar ihop två fingrar på varje hand och lindar sedan kraftigt med tejp runt båda lillfingrarna och pekfingrarna – inför varje match.

– Det har jag gjort i tio år nu. Jag har brutit båda lillfingrarna och ena långfingret. Men det gör inte ont längre så jag vet inte om jag behöver egentligen men det är en trygghet att göra det, säger Beutler, känd för sin vidskeplighet.

De påminner nästan om klor på en fågel?

– Ja, min fru sa faktiskt till mig i går ”fan, vilka äckliga händer du har”, haha.

Men Malmö har inte bara Beutler i mål. Laget har ligans bästa målvaktspar. Tvåa i räddningsligan, bakom Beulter, är Kristian Saeverås, det norska nyförvärvet – som haft en stor betydelse för Beutlers fina höst.

– Han sporrar mig otroligt. Jag kommer 100-procentigt fokuserad till varje träning i höst. Det var längesen jag gjorde. Samtidigt finns det ingen sån konkurrens mellan oss utan det är harmoni och vi sköter mycket av bytena själva.

Bröt med Kristianstad

– Sen ska jag också tillägga att vi har ett mycket bra försvar framför oss.

Ingen 40-årskris?

– Nej, för fan. Den kommer när jag är 50. Jag blir lika chockad varje gång någon säger att jag är 40 år. Men umgås man med unga människor håller man väl sig ung.

Beutler spelade i Kristianstad i 1,5 år (2013–14) men lämnade under uppmärksammade former när han gick bakom ryggen på klubben och skrev på för en iransk klubb för att han behövde få in ”snabba cash”.

– Första gången jag kom tillbaka till arenan efter att brutit mitt kontrakt var det jävligt jobbigt. Men nu är det bara jäkligt skoj. Det sporrar bara med buropen man får och spela inför fullsatta läktare är en extra morot, det gör man tyvärr inte ofta i handbollsligan, säger Beutler.