Svensken sågar förslaget: Vi är inte hundar

Foto: TT och AFP Lance Armstrong och Therese Johaug är två världsstjärnor som åkt fast för dopning.

Vi skjuter redan in chip under huden på hundar, så varför inte på våra elitidrottare?

Det kontroversiella förslaget för att jaga fuskare får mothugg av Svensk Antidopings chef Matt Richardson.

– Ett enkelt svar: för att vi inte är hundar.

Ny teknik innebär nya möjligheter till fusk för skrupelfria idrottare. För att inte tappa mark i kampen mot dopning lyfte Mike Miller, verkställande direktör för World Olympians Association, frågan om att alla elitidrottare kan komma att behöva skjuta in chip under huden.

– Några säger att vi inte bör göra sådant mot människor. Men vi är en nation full av hundälskare och är beredda att sätta in chip i våra hundar. Det verkar inte skada dem, så varför är vi inte redo att sätta in chip i oss själva? sa Miller tidigare i veckan enligt The Guardian .

”Sport är en klubb”

Utvecklingen av mikrochip går framåt med stormsteg och i våras blev SJ först i världen med att låta tågresenärer lösa biljett genom ett implantat i handen.

Mike Miller fruktar att den nya tekniken kan leda till att fuskare läser av sina egna värden och bara testar sig när halterna sjunkit under tillåtna värden.

– För att stoppa dopning måste vi skjuta in chip i våra idrottare när tekniken är redo. En del säger att det är ett intrång i privatlivet, okej, men sport är en klubb och folk behöver inte bli medlemmar i klubben om de inte vill, säger Miller till Guardian.

Förslaget har nått Matt Richardson, som är chef för Svensk Antidoping. Han skakar på huvudet åt utspelet.

– Jag tycker inte särskilt mycket om idén. Det är integritetskränkande, säger han.

”Ska vi tillåta all dopning?”

Men ska inte människor kunna göra det om det görs på hundar?

– Jag förstår synpunkten och det finns utövare som vill underordna sig en sådan kontrollapparat. Men ska vi ha en konstant tillsyn? Ska man kunna spåras dygnet runt? Om systemet blir hackat, vad händer då? Nej, jag är negativ.

Vad säger du om risken att teknologin i stället används i syfte att fuska?

– Ja, men ta samma argument för antidopning: varför inte bara låta all dopning pågå? Då har man två val: antingen får alla dopa sig eller så får ingen. I stället för att tvinga folk att ta mediciner de inte vill ta är det bättre att förbjuda, säger Matt Richardson.