Grattis, Finland 100! Här är era 100 största

Den 6 december 2017 fyllde det självständiga Finland 100 år.

Det firar vi – med att lista de 100 största idrottshjältarna från de 1 000 sjöarnas land!

100. MIKAEL KÄLLMAN

Född: 12 februari 1964. Sport: Handboll.

Kommentar: Har dominerat stort i en idrott som inte nått stort intresse i Finland . Vald till landets bäste handbollsspelare 14 gånger och spelade totalt 117 landskamper. Valdes också till Bundesligas bäste spelare 1992.

99. VILJO HEINO

Född: 1 mars 1914. Död: 15 september 1998. Sport: Friidrott.

Kommentar: Var med i både vinter- och fortsättningskriget. Skadade foten där, men lyckades efter freden ändå bli världens bäste långdistanslöpare. Vann EM-guld på 10 000 meter i Oslo 1946 överlägset, nästan 40 sekunder före tvåan. En magsjukdom förstörde hans London-OS 1948.

98. MIKA KOIVUNIEMI

Född: 6 april 1967. Sport: Bowling.

Kommentar: Mycket meriterad bowlare. Världsmästare 1991 i Singapore. Har slagit perfekta 300-serier i 21 olika länder.

97. TARMO UUSIVIRTA

Född: 5 februari 1957. Död: 13 december 1999. Sport: Boxning.

Kommentar: Tog två VM-silver och ett EM-guld i mellanvikt. Av 171 fajter vann Uusivirta 150. Begick självmord vid 42 års ålder.

96. VILLE PÖRHÖLÄ

Född: 24 december 1897. Död: 28 november 1964. Sport: Friidrott.

Kommentar: Slog till i Finlands första ”riktiga” OS genom att vinna kulstötning i Antwerpen 1920. Tolv år senare tog han även silver i Los Angeles – i slägga.

95. ENNI RUKAJÄRVI

Född: 13 maj 1990. Sport: Snowboard.

Kommentar: VM-guld i slopestyle 2011 – historiens första – och ett OS-silver 2014. Tre världscupsegrar. I år även VM-silver i big air och snart stundar ett nytt OS.

94. KURT WIRES

Född: 28 april 1919. Död: 22 februari 1992. Sport: Kanot.

Kommentar: Vann dubbla OS-guld i par med Yrjö Hietanen i Helsingfors på K2-1 000 meter och K2-10 000 meter. Wires tog också ett individuellt OS-silver fyra år tidigare.

93. NINA HOLMÉN

Född: 29 september 1951. Sport: Friidrott.

Kommentar: Slog till med EM-guld på 3 000 meter i Rom-EM 1974 på nytt finskt rekord 8.55,10 – ett rekord som stod sig till 1988. Sonen Samuel vann EM-guld i maraton 2002.

92. LUDOWIKA (och WALTER) JAKOBSSON

Född: 25 juli 1884. Död: 1 november 1968. Sport: Konståkning.

Kommentar: Makarna vann paråkningen 1920 i Antwerpen. OS-guldet var historiskt på två sätt: nummer ett som självständig nation och tyskfödda Ludowika första finländska kvinna att vinna – de tidigare spelen inräknade som ryskt storfurstendöme. Fyra år senare tog paret silver.

91. VELI SAARINEN

Född: 16 september 1902. Död: 12 oktober 1969. Sport: Skidor.

Kommentar: I Lake Placid 1932 var Saarinen starkast på femmilen och blev förste finländare att ta OS-guld i längdåkning. Han bärgade även tre VM-guld, bland annat i stafett i Sollefteå 1934. Sedan framgångsrik huvudtränare i 31 år (1937–68).

Juhani Järvinen.

90. JUHANI JÄRVINEN

Född: 9 maj 1935. Död: 31 maj 1984. Sport: Skridsko.

Kommentar: Allround-guld i skridsko-VM 1959 i Oslo – senaste finländare att lyckas med det – och silver i EM samma år i Göteborg.

89. ILMARI SALMINEN

Född: 21 september 1902. Död: 5 januari 1986. Sport: Friidrott.

Kommentar: Strax innan krigsutbrottet hölls OS i nazi-Tyskland. Salminen knep guldet på 10 000 meter trots att han redan fyllt 32 år. Ett år senare slog han världsrekord på samma distans med 30.05,6.

88. KALLE ANTTILA

Född: 30 augusti 1887. Död: 1 januari 1975. Sport: Brottning.

Kommentar: I de första spelen som självständig nation, i Antwerpen 1920, slog Anttila till och vann i 67,5-kilosklassen i fristil. Han tog ytterligare ett guld fyra år senare, nu i grekisk-romersk stil och nedbantad till 62 kilo.

87. ANTTI HYVÄRINEN

Född: 21 juni 1931 Död: 13 januari 2000. Sport: Backhoppning.

Kommentar: En av alla dessa backhoppare som lyckat bärga guld. Men Hyvärinen var en finsk pionjär – för med segern i stora

backen i Cortina 1956 blev han förste icke-norrman att vinna ett backhopparguld.

86. KYÖSTI LEHTONEN

Född: 13 mars 1931. Död: 15 mars 1987. Sport: Brottning.

Kommentar: OS-guld i Melbourne i 67-kilosklassen och dubbla VM-silver. Han vann OS-guldet den 6 december – på självständighetsdagen.

85. EUGEN EKMAN

Född: 27 oktober 1937. Sport: Gymnastik.

Kommentar: Delade OS-guldet på bygelhäst i Rom 1960 med Sovjetunionens Boris Sjachlin.

Veikko Kankkonen.

84. VEIKKO KANKKONEN

Född: 5 januari 1940. Sport: Backhoppning.

Kommentar: Giganten i OS-hoppbackarna i Innsbruck 1964. Det blev guld i den lilla och silver i den stora.

83. VOITTO HELLSTEN

Född: 15 februari 1932. Död: 7 december 1998. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-brons på 400 meter i Melbourne 1956. Och både silver och brons i EM 1954, men det var framför allt som ”svenskdödare” Hellsten blev känd som efter alla segrar i Sverigekamperna under 1950-talet.

82. JUHA VÄÄTÄINEN

Född: 12 juli 1941. Sport: Friidrott.

Kommentar: Dubbla EM-guld på hemmaplan i Helsingfors 1971 på 5 000 och 10 000 meter. Blev senare tränare. Suttit i riksdagen för Sannfinländarna 2011–15.

81. KELPO GRÖNDAHL

Född: 28 mars 1920. Död: 2 augusti 1994. Sport: Brottning.

Kommentar: OS-silver I London 1948 och guld i hemmaspelen i Helsingfors 1952 i 87-kilosklassen. Efter idrottskarriären satt han i riksdagen 1962–70.

80. KIMMO TIMONEN

Född: 18 mars 1975. Sport: Ishockey.

Kommentar: 15 säsonger i NHL för den spelskicklige backen. Det började i Nashville, fortsatte i Philadelphia och avslutades med en säsong i Chicago 2014/15. Och det var där han till slut fick lyfta Stanley Cup-bucklan efter att Blackhawks vunnit finalen mot Tampa Bay med 4–2. I landslaget lev det fyra OS-medaljer och tre VM-silver.

79. PENTTI NIKULA

Född: 3 februari 1939. Sport: Friidrott.

Kommentar: Förste stavhoppare i världen att hoppa över fem meter när han lyckades med 5,00, 5,05 och 5,10 i en och samma inomhustävling 1963. Vann EM-guld i Belgrad 1962 och hade då också det gällande världsrekordet på 4,94 utomhus.

78. PAULI NEVALA

Född: 30 november 1940. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-guld i finska paradgrenen spjut i Tokyo 1964 med ett kast på 82,66. Det blev också ett EM-silver 1969.

77. LEO-PEKKA TÄHTI

Född: 22 juni 1983. Sport: Para-friidrott.

Kommentar: Fem guld i Paralympics i rullstolssprint på 100 och 200 meter i T54-klassen – senast i Rio de Janeiro 2016. Även tre VM-guld på 100 meter. Spelar också rullstolsbasket för landslaget.

76. KAARLO KANGASNIEMI

Född: 4 februari 1941. Sport: Tyngdlyftning.

Kommentar: Förste finländare att ta OS-guld i tyngdlyftning när han vann 90-kilosklassen i Mexico City 1968. Det blev även två VM-guld och slog totalt 18 världsrekord 1968–71.

Kaisa Mäkäräinen.

75. KAISA MÄKÄRÄINEN

Född: 11 januari 1983. Sport: Skidskytte.

Kommentar: Ett VM-guld 2011 och ytterligare fem VM-medaljer. 21 segrar i världscupen och karriären fortsätter med Pyeongchang som största mål denna säsong – hennes tredje OS.

74. ARTO BRYGGARE

Född: 26 maj 1958. Sport: Friidrott.

Kommentar: 110 meter häck blev plötsligt en paradgren i Finland när Bryggare samlade på sig mästerskapsmedaljer under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Det blev aldrig något utomhusguld, men väl VM-silver, EM-dito och OS-brons. Han blev senare politiker och valdes in i riksdagen.

73. MIKA KOHONEN

Född: 10 maj 1971. Sport: Innebandy.

Kommentar: Trippel världsmästare (2008, 2010, 2016) efter att Finland brutit den svenska dominansen i innebandy för tio år sedan. Vald till världens bäste spelare vid fem tillfällen. Blev 2017 först att nå 1 000 poäng i svenska superligan (SSL).

72. SIIRI RANTANEN

Född: 14 december 1924. Sport: Skidor.

Kommentar: Körde avslutningssträckan på 3x5 kilometer när Finland vann guld i Cortina-OS 1956. Hon tog även brons i OS 1956 och 1960. I samband med VM i Lahtis 2017 åkte den 92-åriga Rantanen ett ärevarv på stadion.

71. HARRI KIRVESNIEMI

Född: 10 maj 1958. Sport: Skidor.

Kommentar: 14 medaljer i OS- och VM-sammanhang, men bara ett guld hemma i Lahtis 1989 på 15 kilometer. Var en av de sex åkare som åkte fast för dopning 2001.

70. KUSTAA PIHLAJAMÄKI

Född: 17 april 1902. Död: 10 februari 1944. Sport: Brottning.

Kommentar: Två OS-guld med tolv års mellanrum (1924 och 1936). Däremellan silver 1928 och en femteplats 1932. Dog endast 41 år gammal efter en blindtarmsinflammation.

69. LAURI KOSKELA

Född: 16 maj 1907. Död: 3 augusti 1944. Sport: Brottning.

Kommentar: Vann OS-guld i Berlin 1936 i 66-kilosklassen. Till det ytterligare tre EM-guld. Sedan kom andra världskriget emellan och Koskela stupade i augusti 1944 blott 37 år gammal. Ett brev från hustrun flög iväg i en vindpust och när Koskela sträckte sig över skyttegravens kant träffades han av en kula från en rysk prickskytt.

Gunnar Bärlund.

68. GUNNAR BÄRLUND

Född: 9 januari 1911. Död: 2 augusti 1982. Sport: Boxning.

Kommentar: Finlandssvenske tungviktaren Bärlund vann EM-guld 1934 och blev sedan proffs. Fick smeknamnet ”GeeBee” och blev med åren oerhört populär i Finland när proffskarriären i USA lyfte med flera matcher i bland annat Madison Square Garden. Han bosatte sig i USA redan 1936, blev amerikansk medborgare tio år senare, jobbade som brobyggare i New York och dog i Florida 1982. Som bäst rankades Bärlund som andre utmanare till legendariske världsmästaren Joe Louis.

67. VERNER WECKMAN

Född: 26 juli 1882. Död: 22 februari 1968. Sport: Brottning.

Kommentar: Tog Finlands första OS-guld över huvud taget när han vann 93-kilosklassen i grekisk-romersk stil i London 1908. Storfurstendömet Finland fick då tävla som ”idrottsnation” under rysk flagg. Efter karriären arbetade Weckman som ingenjör i Ryssland (1909–21) för att sedan flytta hem till det självständiga Finland.

66. ARMAS TAIPALE

Född: 27 juli 1890. Död: 6 november 1976. Sport: Friidrott.

Kommentar: ”Stor-Armas” (han var 191 centimeter lång) tog dubbla diskusguld (en- och två-armskast) i Stockholm 1912. Åtta år senare även ett silver i Antwerpen. 1923 emigrerade han till USA.

65. JONNI MYYRÄ

Född: 13 juli 1892. Död: 22 januari 1955. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-guld både 1920 och 1924. Slog Eric Lemmings världsrekord 1919 när han hivade iväg spjutet 66,10. 1925, efter att ha emigrerat till USA, slog han personligt rekord med 68,55. Ekonomiska problem gjorde att Myyrä flydde till staterna i samband med Paris-OS 1924 och återvände aldrig till Finland.

64. MATTI JÄRVINEN

Född: 18 februari 1909. Död: 22 juli 1985. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-guld i spjut i Los Angeles 1932 som blev en blåvit succé då även silvret och bronset togs av finländare. Förbättrade världsrekordet tio gånger i rad, det längsta kastet mätte 77,23 meter. Segerresultatet i Los Angeles var 72,71 meter – vilket också är höjden på tornet på Helsingfors Olympiastadion.

63. MIIKKA KIPRUSOFF

Född: 26 oktober 1976. Sport: Ishockey.

Kommentar: Tolv säsonger i Nordamerika där han framför allt växte fram till en jätte i Calgary Flames. Totalt blev det 623 NHL-matcher, en räddningsprocent på 91,2 och 44 hållna nollor. I landslaget blev det två VM-silver och ett OS-brons.

62. MONA-LIISA PURSIAINEN

Född: 21 juni 1951. Död: 7 augusti 2000. Sport: Friidrott.

Kommentar: Finlands snabbaste sprinter under många år i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Vann 13 år i rad i Sverigekampen. I EM 1974 blev det brons på 200 meter och silver på 4x100 meter. Innehar fortfarande det finska rekordet på 200 meter (22,39). Dog blott 49 år gammal efter en längre tids sjukdom.

61. HEIKKI IKOLA

Född: 9 september 1947. Sport: Skidskytte.

Kommentar: Tre OS-silver i Sapporo 1972, fyra guld och tre silver i VM gör Ikola till Finlands mest framgångsrike skidskytt någonsin.

60. JARNO SAARINEN

Född: 11 december 1945. Död: 20 maj 1973. Sport: Roadracing.

Kommentar: Förste finländare att vinna VM i roadracing. Totalt vann han 15 av 46 GP-lopp i 250 cc-klassen. Omkom 27 år gammal på Monza i samband med en masskrasch där tolv förare var inblandade och där även italienaren Renzo Pasolini dog.

59. LIISA PELTOLA

Född: 4 april 1951. Sport: Orientering.

Kommentar: Hette Veijalainen i efternamn när hon vann fyra VM-guld på 1970-talet. Tre kom i lag och det individuella 1976 var Finlands första någonsin. Tog även fyra VM-silver under denna period.

Kalle Palander.

58. KALLE PALANDER

Född: 2 maj 1977. Sport: Alpint.

Kommentar: Finland bäste manlige utförsåkare. Vann VM-guld i slalom 1999 och säsongen 2002–03 slalomens världscup. Totalt blev det 14 segrar i världscupen.

57. TIINA LILLAK

Född: 15 april 1961. Sport: Friidrott.

Kommentar: VM-guldet hemma i Helsingfors 1983 följdes upp av ett OS-silver ett år senare. Hade världsrekordet vid två tillfället där hennes längsta kast uppmättes till 74,76.

56. VEIKKO HUHTANEN

Född : 5 juni 1919. Död: 29 januari 1976. Sport: Gymnastik.

Kommentar: Tre guld, ett silver och ett brons i London-OS 1948 gör Huhtanen till en av de bästa under ett och samma spel. I bygelhäst blev det faktiskt tre finländare som delade på guldet på exakt samma poäng.

55. HELENA TAKALO

Född: 28 oktober 1947. Sport: Skidor.

Kommentar: 1970-talets finska skiddrottning. Hon vann OS-guld i Innsbruck 1976 på fem kilometer. Segermarginalen till Sovjets Raisa Smetanina var en dryg sekund. Takalo tog ytterligare tre silver och ett brons i OS. I VM blev det två guld hemma i Lahtis 1978. En 2,5 mer hög bronsstaty har upprättats av henne i Pyhäjärvi.

54. PENTTI HÄMÄLÄINEN

Född: 19 december 1929. Död: 11 december 1984. Sport: Boxning.

Kommentar: OS-guld hemma i Helsingfors 1952 för den 54 kilo lätta Hämäläinen. Fyra år senare blev det även brons i Melbourne.

Kyra Kyrklund.

53. KYRA KYRKLUND

Född: 30 november 1951. Sport: Ridsport.

Kommentar: Tog VM-silver i dressyr i Stockholm 1990 och världscupen i Paris året därefter. Deltagit i sex olympiska spel och blev femma vid tre tillfällen.

52. MIKKO KOLEHMAINEN

Född: 18 augusti 1964. Sport: Kanot.

Kommentar: Tog Finlands enda OS-guld i Barcelona 1992 när han vann K1 500 meter. Året därefter lyckades han med samma bedrift i VM i Köpenhamn.

51. JOUKO GRIP

Född: 10 januari 1949. Sport: Para-skidor.

Kommentar: Totalt elva guld i Paralympics åren 1980–94. Tio av dem kom i vinterspelen (längdskidåkning och skidskytte) och ett i friidrott (800 meter). Grips vänstra arm är förlamad efter poliosjukdom.

50. SATU MÄKELÄ-NUMMELA

Född: 26 oktober 1970. Sport: Skytte.

Kommentar: Vann OS-guld i Peking 2008 i trap där hon satte nytt olympiskt rekord med 91 poäng – Finlands enda sommar-guld efter år 2000. Två VM-brons i samma gren.

49. MINNA KAUPPI

Född: 25 november 1982. Sport: Orientering.

Kommentar: Nio VM-guld varav fyra individuellt mellan åren 2006–12.

Heli Rantanen.

48. HELI RANTANEN

Född: 26 februari 1970. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-guld i Atlanta 1996 där hon slungade iväg spjutet 67,94 redan i det första kastet. Det räckte till guld med över två meters marginal. Det var Nordens första i damfriidrott och än i dag Finlands enda.

47. HEIKKI HASU

Född: 21 mars 1926. Sport: Nordisk kombination.

Kommentar: Guld i St Moritz 1948, guld och silver i Oslo 1952 är ett facit som ger en hög plats på denna lista. Förste icke-norrman att vinna ett OS i nordisk kombination. Hasu knep även ett VM-guld mellan dessa succéspel.

46. RIIKKA VÄLILÄ

Född: 12 juni 1973. Sport: Ishockey.

Kommentar: På 118 landskamper gjorde hon 109 mål och tog OS-brons och vann poängligan i Nagano 1998. Blev invald, som första europeiska damspelare, i IIHF:s Hall of Fame 2009. Hade ett uppehåll mellan 2003–13, men gjorde comeback. Nu tillhör hon HV71 i SDHL.

45. PENTTI LINNOSVUO

Född: 17 mars 1933. Död: 13 juli 2010. Sport: Skytte.

Kommentar: Finlands framgångsrikaste skytt i OS-sammanhang. Tog guld både i Melbourne 1956 och Tokyo 1964 och däremellan ett silver i Rom.

44. ARSI HARJU

Född: 18 mars 1974. Sport: Friidrott.

Kommentar: Vann OS-guld i kulstötning i Sydney 2000 och även VM-brons ett år senare. Rekordet, 21,39 meter, slog han till med i kvalet i Sydney.

Janne Ahonen.

43. JANNE AHONEN

Född: 11 maj 1977. Sport: Backhoppning.

Kommentar: Inget OS-guld, men två silver i lagtävlingarna. Och fem VM-guld, ett individuellt och fyra i lag. Två segrar i totala världscupen och historiska fem segrar i tysk-österrikiska backhopparveckan. Just nu förbereder sig 40-åringen för ett sjunde OS.

42. JARKKO NIEMINEN

Född: 23 juli 1981. Sport: Tennis.

Kommentar: Finlands bäste tennisspelare genom tiderna. Som bästa rankades Nieminen som nummer 13 i världen i juli 2006. Han vann två ATP-titlar i singel och fem i dubbel.

Aino-Kaisa Saarinen.

41. AINO-KAISA SAARINEN

Född: 1 februari 1979. Sport: Skidor.

Kommentar: Fem OS-medaljer, men inget guld. I VM har det däremot blivit fyra stycken av den ädlaste valören. Vann fyra världscuplopp.

Mikko Koivu.

40. MIKKO KOIVU

Född: 12 mars 1983. Sport: Ishockey.

Kommentar: Lagkapten när Finland tog sitt andra VM-guld 2011. Har alltid ställt upp när landslaget kallat om hans Minnesota Wild, där han också är lagkapten, åkt ur NHL-slutspelet. Har även ett OS-silver från Turin 2006 och brons från Vancouver 2010. 34-åringen har snart spelat 900 matcher i NHL och karriären fortsätter. Lillebror till Saku.

39. PEKKA VASALA

Född: 17 april 1948. Sport: Friidrott.

Kommentar: OS-guld i München 1972 på 1 500 meter bara en halvtimme efter att Lasse Virén vunnit 5 000 meter. I spurtduellen med regerande OS-mästaren kenyanen Kipchoge Keino var Vasala klart vassast sista 100 meterna och vann på 3.36,3. Det blev inga fler internationella mästerskapsmedaljer. Efter karriären arbetade han inom flera idrottsorganisationer.

38. MARCUS GRÖNHOLM

Född: 5 februari 1968. Sport: Rally.

Kommentar: Dubbel världsmästare (2000 och 2002) och den senaste finländare att vara etta. Vann totalt 30 av 150 VM-deltävlingar. Sju av dem kom i Finska rallyt.

Toni Nieminen.

37. TONI NIEMINEN

Född: 31 maj 1975. Sport: Backhoppning.

Kommentar: Bara 16 år gammal dominerade han i Albertville-OS. Nieminen tog guld i stora backen och i lagtävlingen samt brons i lilla backen. Samma år vann han även den tysk-österrikiska backhopparveckan och totala världscupen. Men efter den exceptionella säsongen nådde han aldrig upp till samma nivå.

36. PERTTI UKKOLA

Född: 10 augusti 1950. Sport: Brottning.

Kommentar: OS-guld i Montreal 1976, VM-guld i Göteborg 1977, EM-guld i Bursa 1977 – allt i 57-kilosklassen.

35. HEIKKI MIKKOLA

Född: 6 juli 1945. Sport: Motorcross.

Kommentar: Fyra VM-guld, tre i 250 cc och ett i 500 cc åren 1974–78.

34. IIVO NISKANEN

Född: 12 januari 1992. Sport: Skidor.

Kommentar: Redan hunnit med OS-guld i sprintstafett i Sotji 2014 och ett överlägset VM-guld på 15 kilometer i Lahtis 2017.

33. TOMI POIKOLAINEN

Född: 27 december 1961. Sport: Bågskytte.

Kommentar: OS-guld individuellt i Moskva som 18-åring – den yngsta finländaren någonsin. Tolv år senare knep han en andra OS-medalj, silver i lagtävlingen. Deltog i totalt fem olympiska spel och har även elva VM- och EM-medaljer.

Keijo ”Keke” Rosberg.

32. KEIJO ”KEKE” ROSBERG

Född: 6 december 1948. Sport: Formel 1.

Kommentar: Född på självständighetsdagen 1948. ”Keke” blev Finlands förste världsmästare i formel 1 1982 då han körde för Williams-stallet. Han vann endast ett GP-lopp den säsongen, men jämnheten och VM-ledande Didier Pironis krasch i Hockenheim bidrog till den historiska triumfen. Sonen Nico Rosberg – med både finskt och tyskt medborgarskap – blev världsmästare 2016.

31. SAMPPA LAJUNEN

Född: 23 april 1979. Sport: Nordisk kombination.

Kommentar: Efter två OS-silver i Nagano 1998 dominerade han stort i Salt Lake City fyra år senare. Två individuella guld och seger även i lagtävlingen gjorde honom till spelens blåvita kung och valdes senare till årets idrottsman i Finland.

30. JUHA KANKKUNEN

Född: 21 april 1959. Sport: Rally.

Kommentar: Världsmästare fyra gånger (1986, 1987, 1991 och 1993) och vann totalt 23 VM-tävlingar. Efter 21 års tävlande avslutade han karriären med Finska rallyt 2010.

29. KAIJA MUSTONEN

Född: 4 augusti 1941. Sport: Skridsko.

Kommentar: Fyra OS-medaljer 1964–68 där guldet i Grenoble på 1 500 meter var höjdpunkten som innebar att hon blev första finländska att vinna ett individuellt OS-guld i ett vinterspel.

28. JANI SIEVINEN

Född: 31 mars 1974. Sport: Simning.

Kommentar: Finlands första stora simstjärna. Totalt blev det fem guld i VM och tolv i EM – de flesta i medley. I OS i Atlanta 1996 tog han silver på 200 meter medley.

Tero Pitkämäki.

27. TERO PITKÄMÄKI

Född: 19 december 1982. Sport: Friidrott.

Kommentar: VM-guldet 2007 i Osaka är främsta meriten. Till det ytterligare två VM-medaljer och ett OS-brons från Peking 2008. Ständigt med i världstoppen. Tre gånger vald till årets idrottare i Finland. Rekordet: 91,53 meter.

26. SYLVI SAIMO

Född: 12 november 1914. Död: 12 mars 2004. Sport: Kanot.

Kommentar: Första finländska kvinna att vinna ett guld i sommar-OS när hon 37 år gammal triumferade i Helsingfors 1952 på K1-500 meter. Det blev också två VM-guld 1950 i Köpenhamn. Hon anses vara både en pionjär och ikon för idrottskvinnorna i Finland. Efter hennes guld tog det 44 år innan någon finländska kvinna vann guld i ett sommar-OS (Heli Rantanen). Satt 13 år (1966–79) som riksdagsledamot för Centern.

25. TAPIO RAUTAVAARA

Född: 8 mars 1915. Död: 25 september 1979. Sport: Friidrott och bågskytte.

Kommentar: En mångsysslare minst sagt. Under kriget, i underhållningstrupperna, upptäcktes Rautavaara basbaryton-röst och senare skådespelartalang. Han vann OS-guld i spjut i London 1948 och bytte sedan idrott till bågskytte där det blev VM-guld i lagtävlingen 1958. Parallellt med idrottande fortsatte succén som artist och skådespelare. Totalt blev det 328 inspelade låtar och 22 filmer för ”Tapsa”. Han avled av en hjärnblödning ett dygn efter att ha halkat i en simhall.

24. EERO MÄNTYRANTA

Född: 20 november 1937. Död: 29 december 2013. Sport: Skidor.

Kommentar: Ett OS-guld (stafett) i Squaw Valley 1960, två (15 och 30 kilometer) i Innsbruck 1964. Sixten Jernberg var en av hans tuffaste konkurrenter genom åren. Mäntyranta vann även fem VM-medaljer, varav två guld. En staty av honom är uppförd i hemorten Pello som gränsar till Sverige.

23. SAMI HYYPIÄ

Född: 7 oktober 1973. Sport: Fotboll.

Kommentar: 318 matcher i Liverpool och seger i Champions League 2005, FA-cupen 2001 och 2006, Uefa-cupen 2001. Till det 105 landskamper. Därmed är han, efter Jari Litmanen, den störste fotbollsspelare Finland fått fram. Har varit tränare för Bayer Leverkusen och FC Zürich.

22. KIMI RÄIKKÖNEN

Född: 17 oktober 1979. Sport: Formel 1.

Kommentar: Finlands tredje F1-världsmästare när han vann 2007 för Ferrari. Hittills – karriären fortsätter än – har det blivit 20 GP-segrar och 91 pallplatser på 273 lopp.

21. MARJO MATIKAINEN-KALLSTRÖM

Född: 3 februari 1965. Sport: Skidor.

Kommentar: Hette bara Matikainen i efternamn när hon dominerade i skidspåren i slutet av 1980-talet. Totalt elva mästerskapsmedaljer där höjdpunkten är segern på 5 kilometer i Calgary-OS 1988. Efter karriären blev hon politiker och har suttit i både Europaparlamentet och den finländska riksdagen.

Heikki Savolainen.

20. HEIKKI SAVOLAINEN

Född: 28 september 1907. Död: 29 november 1997. Sport: Gymnastik.

Kommentar: Totalt nio OS-medaljer över ett spann på 20 år. De två gulden (bygelhäst och lagtävlingen) kom i London 1948 när Savolainen var 40 år gammal. Var även med i hemmaspelen i Helsingfors 1952, där han svor den olympiska eden, och tog då brons i lag. Tjänstgjorde både i vinterkriget (bataljonsläkare) och fortsättningskriget (chefsläkare på ett fältsjukhus).

Saku Koivu.

19. SAKU KOIVU

Född: 23 november 1974. Sport: Ishockey.

Kommentar: Vann VM-guld i Stockholm 1995 och ingick i den klassiska Knatte-Fnatte-Tjatte-kedjan tillsammans med Jere Lehtinen och Ville Peltonen. Finland vann finalen mot ärkerivalen Sverige med 4–1. Flyttade sedan till klassiska Montreal Canadiens i NHL och spelade där i 13 säsonger. Blev den förste finländare att utses till lagkapten för ett NHL-lag. Avslutade sedan med fem år i Anaheim. Totalt 1 124 NHL-matcher och 832 poäng.

Hannes Kolehmainen.

18. HANNES KOLEHMAINEN

Född: 9 december 1889. Död: 11 januari 1966. Sport: Friidrott.

Kommentar: Tre OS-guld under rysk flagg i Stockholm 1912 (5 000 m, 10 000 m och terränglöpning) och ett fjärde för självständiga Finland på maraton i Antwerpen 1920. Tillsammans med Paavo Nurmi hissade han OS-flaggan när spelen i Helsingfors invigdes 1952.

Kalle Jalkanen.

17. KALLE JALKANEN

Född: 10 maj 1907. Död: 5 september 1941. Sport: Skidor.

Kommentar: Stod för en av de största bragderna i finländsk idrottshistoria. I stafetten 4x10 kilometer i Garmisch-Partenkirchen 1936 körde han den avslutande sträckan. Vid växlingen låg Jalkanen en minut och 23 sekunder efter norrmannen Bjarne Iversen. Halvvägs var han ikapp och förbi, men när han i en nedförsbacke spottade råkade han tappa löständerna. Jalkanen stannade, plockade upp tänderna och kom på nytt ikapp Iversen med en halv kilometer kvar och vann till slut med sex sekunder. Hans sträcktid var tävlingens snabbaste. Vann sedan VM-guld på femmilen i Lahtis 1938. Korpral Jalkanen stupade 34 år gammal i fortsättningskriget efter att ha trampat på en mina i Kirjasalo.

Tommi Mäkinen.

16. TOMMI MÄKINEN

Född: 26 juni 1964. Sport: Rally.

Kommentar: Världsmästare fyra år i rad (1996–99) och vann totalt 24 av de 139 VM-deltävlingar han körde. Under 2017 har Mäkinen arbetat som stallchef i Toyota.

Mika Myllylä.

15. MIKA MYLLYLÄ

Född: 12 september 1969. Död: 5 juli 2011. Sport: Skidor.

Kommentar: Den mest meriterade finländske skidåkaren. I Lillehammer 1994 och Nagano 1998 blev det sex medaljer med segern på tremilen i Japan som största merit. I VM blev det fyra guld, tre silver och två brons och då räknar vi förstås inte in skandalmästerskapet i Lahtis 2001 där Myllylä tillsammans med ytterligare fem finländare åkte fast för dopning. Hittades död i sitt hem sommaren 2011.

Ville Ritola.

14. VILLE RITOLA

Född: 18 januari 1896. Död: 24 april 1982. Sport: Friidrott.

Kommentar: Medaljregn i Paris-OS 1924 med fyra guld (3 000 m hinder, 10 000 m, 3 000 m lag, terräng lag) och två silver. Ytterligare ett guld och ett silver kom i Amsterdam fyra år senare och med totalt åtta OS-medaljer är han efter Paavo Nurmi den mest framgångsrike finländare i de sammanhangen. Han flyttade redan som 17-åring till USA – liksom elva (!) av hans syskon – och det var där karriären lyfte när han tränade tillsammans med ytterligare en ”flying finn” Hannes Kolehmainen. De sex medaljerna i Paris är fortfarande det flesta antal en finländare tagit i ett och samma OS.

Juha Mieto.

13. JUHA MIETO

Född: 20 november 1949. Sport: Skidor.

Kommentar: Jätten från Kurikka blev stor nationalidol. Den skäggige, 196 centimer långe och 100 kilo tunge Mieto stakade sig fram som en brunbjörn i spåren. Han vann fem OS-medaljer varav den mest minnesrika är när han förlorade med en hundradels sekund mot Thomas Wassberg på 15 kilometer i Lake Placid 1980. Det blev ett OS-guld – stafetten i Innsbruck 1976. I VM samlade han ihop två silver och två brons.

Seppo Räty.

12. SEPPO RÄTY

Född: 27 april 1962. Sport: Friidrott.

Kommentar: Medalj i tre raka OS (1988–96), men inget guld. Däremot vann han VM 1987 i Rom. Slog världsrekord två gånger med det gamla spjutet, som längst 96,96 meter den 2 juni 1991. Längsta kastet med det nya spjutet blev 90,60 meter.

Veikko Hakulinen.

11. VEIKKO HAKULINEN

Född: 4 januari 1925. Död: 25 oktober 2003. Sport: Skidor.

Kommentar: Föddes i Kurkijoki i Karelen som i dag tillhör Ryssland. Vann tre OS-guld och lika många VM-guld. Segrartiden på femmilen i Oslo-OS 1952 har etsat sig fast hos finländarna: 3.33,33. Valdes till årets idrottare i Finland vid fyra tillfällen. Omkom, 78 år gammal, efter att ha blivit påkörd av en bil när han var ute på en löprunda.

Clas Thunberg.

10. CLAS THUNBERG

Född: 5 april 1893. Död: 28 april 1973. Sport: Skridskor.

Kommentar: Skridskokungen tog fem OS-guld (tre i Chamonix 1924 och två i St Moritz 1928) och lika många VM-guld. Det tog ända till 1980 innan amerikanen Eric Heiden lyckades tangera det OS-rekordet. Det hade förmodligen blivit fler, men finländaren hoppade av OS i Lake Placid 1932 i protest mot att gemensam start skulle införas. ”Det är inte skridskor längre. Det är löpning”, tyckte han.

Marja-Liisa Kirvesniemi.

9. MARJA-LIISA KIRVESNIEMI

Född: 10 september 1955. Sport: Skidor.

Kommentar: Tre OS-guld i Sarajevo (5, 10 och 20 km) och ytterligare fyra brons gör henne till en av Finlands största skidåkare genom tiderna. I VM blev det ytterligare tre guld och fyra silver. Hette Hämäläinen innan hon gifte sig med Harri Kirvesniemi.

Pertti Karppinen.

8. PERTTI KARPPINEN

Född: 17 februari 1953. Sport: Rodd.

Kommentar: 201 centimer långe Karppinen vann singelsculler-guld i tre raka olympiska spel, Montreal 1976, Moskva 1980 och Los Angeles 1984. Deltog i ytterligare två OS och blev femma respektive nia. Till det också två VM-guld.

Wayne Gretzky och Jarri Kurri.

7. JARI KURRI

Född: 18 maj 1960. Sport: Ishockey.

Kommentar: En legendar inom finländsk ishockey. Spelade tillsammans med Wayne Gretzky i Edmonton Oilers och vann fem Stanley Cup-titlar. Totalt blev det 1 251 NHL-matcher och 1 398 (601+797) poäng. Valdes, som förste finländare, in i Hockey Hall of Fame 2001. Spelade 101 landskamper och har även varit general manager för ”Lejonen”. I dag har han samma roll för KHL-laget Jokerit.

Mika Häkkinen.

6. MIKA HÄKKINEN

Född: 28 september 1968. Sport: Formel 1.

Kommentar: Dubbel världsmästare (1998 och 1999) i motorsportens kungaklass. Häkkinen vann 20 GP-lopp och under ett decennium (1991–2001). Han inledde för Lotus-stallet, men det var i McLaren-Mercedes som segrarna och VM-titlarna bärgades efter flera klassiska dueller med Ferraris Michael Schumacher.

Matti Nykänen.

5. MATTI NYKÄNEN

Född: 17 juli 1963. Sport: Backhoppning.

Kommentar: Världens bäste backhoppare genom tiderna. Fyra OS-guld, sex VM-guld och 46 världscupsegrar talar sitt tydliga språk. Nykänen dominerade sporten stort under 1980-talet. Avslutade karriären 1991 när V-stilen slog igenom. Fick alkoholproblem efter karriären och hans struliga personliga liv (sex giftermål och fängelsedomar) har dramatiserats i filmen ”Matti” från 2006. Har arbetat som sångare och släppt flera skivor.

Jari Litmanen.

4. JARI LITMANEN

Född: 20 februari 1971. Sport: Fotboll.

Kommentar: Finland störste i den största sporten. Den långa karriärens höjdpunkter kom i Ajax med Champions League-segern 1995 då ”Litti” blev skyttekung med nio mål. Vann Uefa-cupen med Liverpool 2001. Spelat flest (103) landskamper och gjort flest mål (27) för Finland. Årets fotbollsspelare nio gånger. Står som staty i hemstaden Lahtis.

Teemu Selänne.

3. TEEMU SELÄNNE

Född: 3 juli 1970. Sport: Ishockey.

Kommentar: Meritlistan är tung även om en guldmedalj med landslaget saknas. Vann Stanley Cup med Anaheim Ducks 2007, har spelat i sex OS där han är alla tiders poängkung (24 mål, 19 assist). Snittade över en poäng per match i både landslaget och NHL. På 130 landskamper blev det 133 poäng och i NHL 1 457 (684+773) poäng på 1 451 matcher. Innehar också ett ”oslagbart” rekord då han under rookiesäsongen 1992/93 gjorde 76 mål för Winnipeg Jets. ”The Finnish flash” blev hösten 2017 invald i NHL:s Hockey Hall of Fame som andre finländaren genom historien.

Foto: Lasse Virén. Lasse Virén.

2. LASSE VIRÉN

Född: 22 juli 1949. Sport: Friidrott.

Kommentar: Dubbla OS-guld, på 5 000 och 10 000 meter, i München 1972. Fyra år senare i Montreal repriserades succén och med det sprang Virén in som de absolut största i finländsk idrottshistoria. Slog även världsrekord på båda distanserna 1972. Var även med i Moskva 1980 utan att lyckas nå medalj. Efter karriären blev det en politisk karriär och Virén satt i riksdagen i totalt tio år och ställde också upp i presidentvalet vid tre tillfällen.

Foto: PAAVO NURMI Paavo Nurmi.

1. PAAVO NURMI

Född: 13 juni 1897. Död: 2 oktober 1973. Sport: Friidrott.

Kommentar: Han föddes 20 år innan självständigheten och växte upp under enkla förhållanden i Åbo. Ett år efter att självständighetskriget avslutas blev Nurmi inkallad till militärtjänst och där glänste han på friidrottstävlingarna. På tre olympiska spel – 1920 i Antwerpen, 1924 i Paris och 1928 i Amsterdam – vann Nurmi NIO guld. Distanserna var allt från 1 500 meter till 10 000 meter och terränglöpning. Det kunde blivit ännu fler, men han blev avstängd från OS 1932 i något han själv ansåg vara en svensk komplott. Han var den förste, av många, som fått smeknamnet ”The flying finn”. 1952 fick han äran att tända den olympiska elden i Helsingfors. När Nurmi dog 1973, efter flera års depression, fick han en statsbegravning där hans kista i en bilkolonn fördes från Helsingfors till Åbo. Står staty utanför Olympiastadion i Helsingfors och har även en asteroid uppkallad efter sig: 1740 Paavo Nurmi.

Stort tack till journalisten och författaren Juha Kanerva och Vesa Tikander, forskare på Finlands idrottsmuseum, för ovärderlig hjälp.

Sammanställning: Jarkko Päiväniemi

