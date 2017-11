Från reserv till hjälte och titeldrömmar

1) Alex Smith, Kansas City Chiefs

En veteran som fortsätter att utvecklas. Han har tidigare fått kritik för att han inte kan passa de djupa bollarna, men har under 2017 passat fler lyckade 20+ yards passar än någon annan QB. Lägg även till att han har NOLL interceptions så har du helt klart en MVP kandidat av rang.

2) Carson Wentz, Philadelphia Eagles

Har i år etablerat sig som en topp 5-QB alla kategorier, med extremt imponerande spel och mognad för en QB som endast är inne på sitt andra NFL-år.

3) Tom Brady, New England Patriots

40 år och spelar fortfarande på absolut högsta nivå, och enda anledningen till att Patriots ens är en utmanare i AFC East. Har passat för flest yards av alla med 2541. Egentligen den eviga MVPn.

4) Kareem Hunt, Kansas City Chiefs

RB-rookien leder ligan i rushing med 763 yards och ett genomsnitt på hela 95,4 yards per match. Lägg till att han även har fångat passar för ytterligare 307 yards, så har du en ypperlig MVP-kandidat. Han kommer helt klart ta hem Rookie of the year nu när Deshaun Watson sorgligt nog skadat sig.

5) Drew Brees, New Orleans Saints

Brees har precis passat sin 6000 lyckade passning och är en av de bästa quarterbackarna genom tiderna. Och hittills har han lett sitt Saints till en ledning i NFC South. Saints har alltid ett vasst anfall, och det är tack vare just Brees ända sedan år 2006.

Veckans match/

Carolina Panthers–Atlanta Falcons

Här har vi en riktig streetfight. Båda lagen har tampats med sitt anfallsspel och har stundtals sett riktigt dåligt ut. Favoritskapet för Falcons är borta sedan länge, och Panthers prestationer är lika lätt att sia om som vädret på midsommarafton. Men när dessa divisionsrivaler möts i kväll så kommer det vara en sammandrabbning som man inte vill missa.

Sändningstider:

Söndag:

18.30: TV3 Sport HD/Viaplay: Philadelphia Eagles–Denver Broncos

19.00: Viaplay: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.05: Viaplay: Seattle Seahawks–Washington Redskins

22.20: TV3 Sport HD/Viaplay: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs

02.25: TV3 Sport HD/Viaplay: Miami Dolphins–Oakland Raiders

Måndag:

02.25, TV3 Sport HD/Viaplay: Green Bay Packers–Detroit Lions