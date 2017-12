Rysslands öde avgörs – här är alternativen

Foto: David J. Phillip / TT / NTB Scanpix

I dag samlas IOK:s exekutiva kommitté för att besluta om Rysslands OS-öde.

Sportbladet reder ut alternativen inför beslutet.

Kan möjligen en klädestillverkare redan ha avslöjat utgången?

✓ Bakgrund

McLaren-rapporten som kom i två delar, juli och december 2016, har pekat ut en rysk statsstyrd dopning där 1000-talet ryska idrottare ska ha fått hjälp att fuska och därefter dölja det. Peaken på hela fuskapparaten blev enligt rapporten hemma-OS i Sotji där säkerhetstjänsten FSB och den högsta antidopningschefen Grigorij Rodtjenkov , senare visselblåsare, ska ha både dopat aktiva och sedan räddat upp det genom att bryta upp proverna och ersätta dem med rent urin.

IOK har därefter tillsatt två egna utredningar, Oswald-kommissionen och Schmid-kommissionen. Oswald-kommissionen har i nuläget stängt av 25 individuella idrottare, däribland Alexander Legkov, från OS på livstid efter att man pekat ut dem som inblandade i konspirationen.

Schmid-kommissionen tittar närmare på om hela Ryssland bör straffas kollektivt för dopningskonspirationen. Rapporten har under måndagen delats ut till IOK-ledamöterna i den exekutiva kommittén och i dag klockan 19.30 är det tänkt att resultaten av överläggningarna ska presenteras på en presskonferens. Sportbladet har tittat närmare på de tänkbara alternativen och vad som talar för och emot dem.

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

✓ Alternativ 1: Ryssland frias

Oswald-kommissionen har redan stängt av 25 namn från att delta i OS på individuell basis och man skulle kunna nöja man sig med att gå den vägen. IOK-basen Thomas Bach har tidigare setts som en vän till Vladimir Putin och vill man komma undan all form av kollektiv bestraffning kan detta vara vägen att gå.

Det innebär dock att varje fall kommer prövas separat i CAS och med ont om tid kan det skapa ett smärre kaos i Idrottens skiljedomstol den närmaste månaden.

Samtidigt skulle beslutet också helt fria den ryska regeringen som i tidigare rapporter pekats ut som ansvarig. I visselblåsaren, Grigorij Rodtjenkovs, dagboksanteckningar skriver han själv att vice premiärministern Vitalij Mutko var direkt inblandad.

✓ Alternativ 2: Ryssland stängs av helt

– Det är inte organiserat av idrottsmännen själva även om man måste ha varit medveten om vad man gjort för som idrottsman är man ju ansvarig för sina handlingar. Men jag tror inte att man organiserade det hela. Det finns en hjärna bakom någonstans.

Orden är Gunilla Lindbergs och kring det här råder mer eller mindre konsensus (utanför Ryssland). Dopningsplanen är organiserad från mycket mäktigare krafter än idrottarna. Att då bara straffa idrottarna skulle kunna sända en signal att de riktiga förövarna frias helt. Stänger man i stället av hela landet sätter IOK ner foten på ett sätt man inte gjorde under sommar-OS där specialförbunden själva fick avgöra om ryska idrottare skulle få delta.

Det som talar emot en totalavstängning är att det dels skulle drabba flera oskyldiga idrottare och dels öppna för en rad juridiska prövningar från enskilda idrottare som anser sig kollektivt bestraffade.

Dessutom har IOK inte någon gång under perioden sedan McLaren-rapporten presenterades stängt av den ryska olympiska kommittén under utredning. Något som enligt flera bedömare pekar på att man inte heller tänker vidta den åtgärden under tisdagen.

✓ Alternativ 3: Friidrottsmetoden

Under måndagen gick Vladimir Putins talesperson, Dimtrij Peskov, ut och bekräftade att Ryssland inte tänker bojkotta OS om det blir så att bara delar av landets trupp stängs av.

– Det är inget vi överväger, sade han på en presskonferens.

Och kanske har Kreml landat i att det mest sannolika beskedet från IOK:s exekutiva kommitté är liknande det som varit verkligheten i friidrottsvärlden de senaste åren. Det vill säga att ryska idrottare får delta om men de får bara göra det under neutral flagg (OS-flaggan).

Insidethegames skriver att IOK redan tagit kontakt med klädesföretaget Nike för att förbereda ett tävlingskit i de olika grenarna för neutrala idrottare.

För att accepteras som neutral rysk idrottare ska idrottaren, enligt Insidethegames, först och främst inte förekomma i de rapporter som tagits fram. Dessutom måste idrottaren visa upp att denne inte haft någon kontakt eller varit inblandad i sammanhang där dopning bevisligen förekommit.

De internationella specialidrottsförbunden som, Fis och IBU, kommer i så fall troligen ha ansvar för att plocka ut de idrottare som kan komma ifråga för deltagande – och dessa ska sedan granskas ytterligare en gång av IOK.

Frågetecken kvarstår hur det skulle påverka lagsporterna som ishockey.