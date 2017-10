C-J Björk: Kritikerna har fel om Kirk Cousins

Foto: Nick Wass / TT / NTB Scanpix Kirk Cousins

En NFL-expert jämförde Kirk Cousins med havregrynsgröt, och menade att gröt visserligen är en stabil måltid men ingenting som vinner en Michelinstjärna. Omskrivet i NFL-språk: Han kommer aldrig att ta Washington Redskins till Super Bowl.

Jag tror tvärtom att Cousins kan tvinga kritikerna att få äta upp sina ord.

Vi är endast i veckan åtta, men det är ändå något av vinna eller försvinna-vibbar kring mötet mellan divisionsrivalerna Dallas Cowboys–Washington Redskins. Båda har vunnit tre av sina sex matcher, och har inte råd att tappa mer mark till NFC Easts ledarlag Philadelphia Eagles (6–1).

Redskins ligger lite sämre till i kriget om en slutspelsplats då man har förlorat båda sina matcher mot just Eagles.

Cowboys å andra sidan har sina matcher mot Eagles kvar. Risken är att de då får klara sig utan sin running back-stjärna Ezekiel Elliott.

Väntar på avstängning

Elliott väntar fortfarande på den slutgiltiga domen angående sin avstängning för misshandel. Cowboys hoppas säkerligen på att få denna avstängning uppskjuten, eller helt borttagen, då de med start ikväll kommer ställas mot fyra tunga och kritiska möten framöver. Vi pratar även Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons och just Eagles.

Elliot hade precis börjat visa storform, och gjorde egentligen sin första pangmatch för säsongen mot 49ers i vecka sju när han sprang för hela 147 yards och två touchdowns samt ett långt screenspel på 72 yards som slutade i ytterligare en TD. Med 540 yards totalt för året är han just nu rankad på sjätte plats gällande yards på marken för alla RBs.

▪▪▪

Att vara en tillgång för sitt lag är minst sagt viktigt om inte bara för lagets skull utan även för din egen karriär, och det är just vad Redskins QB Kirk Cousins spelar för. Med en matchrad på 3–3 kan man inte säga att Redskins har haft en drömstart direkt, men allt detta går inte att skylla Cousins som med 68,2% lyckade passningar (referens: Tom Brady 66,4%) rankas på fjärde plats i just den kategorin och på sex matcher endast kastat tre interceptions. Han är just nu en av de bästa QBs i ligan.

Det hindrade inte en expert på Fox att jämföra Cousins med havregrynsgröt i stil med "Havregrynsgröt är helt ok, men du vinner inte en stjärna i Guide Michelin med det", Jag tycker både gröt som måltid och Cousins som spelare är underskattat, speciellt om gröten serveras med hallon, blåbär, lite jordnötssmör och kokosflingor. Cousins är till exempel bättre än Joe Flacco (vann Super Bowl 47) och i samma klass som Eli Manning (vann Super Bowl 42 & 46 ), vilka båda är ungefär lika spännande som gårdagens cheeseburgare från valfri snabbmatskedja.

Faktum är att Cousins gör ett riktigt bra jobb, detta trotts skadeproblem på den offensiva linjen – LT Trent Williams (knä) G Brandon Scherff (knä), C Spencer Long (knä/framsida lår) och HT Morgon Moses (båda fotlederna). Det ser dock ut som alla dessa herrar ska kunna komma till spel i kväll, men frågan är hur pass bra?

Cousins och Redskins ska försöka utnyttja ett skakigt Cowboysförsvar som har en NFL-ranking på plats 24 över tillåtna yards per rush, plats 26 på konverterade tredje försök samt plats 22 gällande insläppta poäng. Däremot har de en riktigt vass defensiv front som har sackat QBs hela 21 gånger, vilket ger dom i sjätte plats i den kategorin.

▪▪▪

I motsats till Cousins så är Dallas QB Dak Prescott väldigt mobil och kan i allra högsta grad springa med bollen på egen hand. En rörlig QB har gett Redskins försvar lite huvudbry tidigare under säsongen när det mött Eagles Carson Wentz, men även Chiefs Alex Smith. Och kombinationen Prescott/Elliot kan bli riktigt jobbig för Redskins.

Prescott som hade en fantastisk rookiesäsong 2016, och ledde Cowboys till 13–3 efter att Tony Romo skadat sig under försäsongen, har fortsatt sin karriär på ett imponerande sätt. Hittills har det blivit 14 TDs och 1426 yards genom luften samt tre TDs för egen maskin.

Det som dock talar för Redskins är att de under Jay Grudens snart fyra år som head coach varit riktigt bra i just vinna/försvinna-scenarion under grundserierna. Problemet har snarare varit att de inte kan avsluta säsongen på samma sätt, de orkar inte riktigt hela vägen då de endast besökt slutspelet en gång med duon Gruden/Cousins, och där åkte ut redan i wild card-rundan säsongen 2015 mot Green Bay Packers.

Gruden är dock ingen främling gällande slutspelsvinster då han har en Super Bowl-ring från tiden med Tampa Bay Buccaneers (2002). Och han är hungrig på mer.

En segersvit mot Cowboys, Seahawks, Vikings och Saints skulle ge slutspelssmak, och att gröten fastnade i halsen på kritikerna.

FAKTA CJ:s power ranking vecka 8 1) Philadelphia Eagles Kommer Carson Wentz följa i Ben Roethlisbergers och Russel Wilsons fotspår att som andra års-spelare att ta sitt lag till en Superbowlvinst?! 2) Pittsburgh Steelers Steelers har vunnit tre av de senaste fyra matcherna de spelat, och mycket kan man krita upp till RB LeVeon Bells förtjänst, han har ett snitt på 190 all purpose yards i de vinsterna! 3) Kansas City Chiefs Droppar helt klart i rankingen efter dubbla förluster mot andra AFC-lag. Deras försvar spelar helt enkelt inte upp till par med deras anfall, och speciellt inte i fjärde kvarten. 4) New England Patriots Efter matchen i dimman så kan vi konstatera att deras försvar spelade sin bästa match för säsongen. 5) Washington Redskins Japp, du läste rätt. Det kan vara så att de efter ikväll endast kan medverka i en jakt på en wild card-plats, men deras tre förluster är mot topplagen Philadelphia och Kansas City. Veckans match: WashingtonRedskins–Dallas Cowboys Tungt rivalmöte där båda lagen spelar för att hålla rygg på Philadelphia Eagles, kommer helt klart bli ett känslosamt möte i USAs huvudstad! Läs mer