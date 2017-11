Björk: Kan Bills plocka ned Saints på jorden?

Foto: Wesley Hitt / GETTY IMAGES Alvin Kamara.

Efter att New Orleans gjort sig av med sin allt annat än helgonlika stjärna Adrian Peterson, har Saints fått rubriker av helt rätt anledningar. Och det är rookiesensationen Alvin Kamara som stjäl de flesta.

Fiaskostarten med två förluster har följts upp med hela sex segrar i följd, och motståndarna vet varken ut eller in när Kamara antingen springer med bollen eller plockar ned veteranen Drew Brees passningar.

Frågan i kväll är om Buffalo Bills hyllade headcoach Sean McDermott har klurat ut hur man stoppar Kamara, Brees och Saints segertåg?

New Orleans Saints har under ledning av duon Sean Payton (headcoach) och hans quarterback Drew Brees verkligen exploderat i anfallsproduktionen. Med ett record på 6–2 toppar de NFC South och ser ut som Saints igen. Och med det menar jag ett explosivt anfallsspel där man använder flera olika formationer, motions och shifts samt en running back/wide receiver-hybrid som kan skapa alla möjliga jobbiga situationer för motståndarnas försvar. Den hybriden stavas rookien Alvin Kamara, som mer eller mindre gjorde så att Saints valde att byta bort running back-stjärnan och skandalspelaren Adrian Peterson till Arizona Cardinals.

Rollen redan upptagen

Peterson gjorde ett jobb i Saints som egentligen inte fyllde något syfte, då hans bästa kvalitéer som RB är att springa med bollen över 20 gånger/match och kliva av planen på tredje försök. Och den rollen var redan upptagen i form av Mark Ingram, som dessutom är bättre än Peterson på att springa passmönster om så behövs. Och efter vecka 4, då Peterson lämnat Saints, har Kamara sprungit med bollen 37 gånger för hela 228 yards vilket är att jämföra med 15 gånger för 83 yards de fyra första. Att tillägga så har han även fångat boll för 194 yards de fyra senaste matcherna kontra 147 de fyra första.

Saints gjorde helt rätt i att göra sig av med Peterson.

Nästa test för Saints är ett pånyttfött Buffalo Bills. De kom visserligen ned på jorden med besked mot NY Jets senast, men dessförinnan har Bills spelat riktigt bra fotboll och slagit lag som Atlanta Falcons och Oakland Raiders. Det som sticker ut jämfört mot tidigare upplagor de senaste åren är en mental tuffhet. De har efter förluster mot bottenlag som Cincinnati Bengals ändå lyckats samla krafterna och styra om fokus på nästa motståndare och vinna. Med ett record på 5–3 och en andraplats i AFC East är de högsta grad med i slaget om en slutspelsplats.

FAKTA ”Power ranking” vecka 10 1. Philadelphia Eagles Helt klart det lag som lyser starkast just nu och med Wentz fortsatta ledning gällande TD-passar (23) så ser de inte ut att sakta ner. 2. New England Patriots Även om Patriots inte vinner matcher med mer än åtta poäng just nu så tuffar tåget vidare, och de är helt klart ett lag som man gärna inte vill möta i slutspel. 3. Pittsburgh Steelers På tal om tåg, så har Steelers hoppat på LeVeon Bell-tåget, och det är bara att hålla i sig och följa med. För på de tre senaste matcherna har han fått bollen 92 gånger för hela 389 yards. 4. Minnesota Vikings Case Keenum har startat majoriteten av matcher i år och han presterat långt över förväntan, dock förtjänar Zimmer's försvar mycket kredd då de släppt in tredje minst poäng i ligan. 5. Kansas City Chiefs Började säsongen med 5–0, men de senaste fyra så har de gått 1–3. Motståndarna verkar ha hittat ett sätt att bromsa Kareem Hunts framfart vilket betyder att QB Alex Smith måste ta mera utrymme. ✓ Veckans hetaste match Atlanta Falcons–Dallas Cowboys Här har vi två topplag som inte riktigt är där de vill vara. Och en förlust skulle göra det tufft för dom att nå slutspelet, men inte omöjligt. Cowboys ligger tvåa bakom ett av ligans hetaste lag i Philadelphia Eagles som de ännu inte har mött, och Falcons ligger bakom både New Orleans Saints och Carolina Panthers i sin division. Det här är en match som kommer framkalla heta känslor från båda lagen. Läs mer

En av anledningarna till detta är helt klart Sean McDermott som är inne på sitt första år som headcoach, och tillika sitt första HC-uppdrag. McDermott är inte främmande för NFL då han varit i ligan sedan 1999 då han under den största delen av sin NFL-karriär gnuggade axel med Andy Reid i Eagles ända fram till 2010 då han fick kalla handen och sparken av just Reid efter en tung förlust mot Green Bay Packers i wild card-rundan. Exakta detaljer kring vad som hände har stannat mellan Reid och McDermott, men enligt dem båda så är de fortfarande goda vänner. Och Reid gick till och med ut och sa att Bills gjorde ett riktigt klokt val i att anställa McDermott.

Bygger på sitt rykte

Efter Philadelphia landade McDermott i Carolina Panthers som defensiv koordinator, och hjälpte dem att forma ett av de bättre försvaren i ligan. I Bills har han fortsatt bygga på sitt rykte som en försvarsinriktad strateg, och det märks då försvaret ligger på fjärde plats i kolumnen insläppta poäng. De har även skapat näst flest turnovers i ligan (17) vilket bådar gott, för det är just där de måste prestera ikväll när de går upp mot New Orleans Saints.

Buffalo Bills har en tuff uppgift i kväll i att försöka bromsa Saints olika anfallsvapen. Men de har ett par saker som talar för dem:

Bills är ännu obesegrat på hemmaplan i år.

Saints och framförallt Drew Brees är snäppet sämre i kallare klimat (kallare än +10 grader) då man på hemmaplan spelar inomhus. Prognos för ikväll +6 grader.

Men kanske den viktigaste fördelen av alla är just McDermot som under sin tid med Carolina mötte dåvarande divisionsrivalen Saints två gånger per år från 2011 till 2016 och på så vis är väl bekant med hur Saints spelar boll.

Och räkna med att han specialstuderat Alvin Kamara den senaste veckan.

Frågan är om det räcker?