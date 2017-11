Golfparty avslutar Sagströms säsong

Foto: Göran Söderqvist Det är lite partystämning inför LPGA-tourens finaltävling, tycker Madelene Sagström. Arkivbild.

Fyra topp 10-placeringar, 400 000 dollar i prispengar och spel i Solheim Cup.

Klart att Madelene Sagström är nöjd med debutsäsongen på LPGA-touren.

– Det är mer än jag någonsin vågat drömma om, säger hon inför veckans tourfinal.

Madelene Sagström har haft ett roligt första år på LPGA-touren. Efter en lite trevande start har framgångarna kommit allt tätare, med tredjeplatsen i Taiwan i oktober som bästa placering.

– Jag tror att jag fortfarande har lite svårt att förstå det, att det har gått så bra som det gjort. Jag är sjukt nöjd och att jag fick spela Solheim Cup var en av mina absolut största drömmar. En grymt bra säsong, säger hon till TT inför den avslutande tourfinalen.

"Partystämning i luften"

Tävlingsveckan i Naples, Florida, ser också ut att kunna bli rolig. Sagström inledde den med att fylla 25 år på måndagen och går ut på golfbanan med en avslappnad inställning. Hon ligger 53:a i "racet" och har ingenting med kampen om totalsegern – och bonuschecken på en miljon dollar – att göra.

– Det är lite partystämning i luften, det känns att det är sista tävlingen för säsongen. För mig är det här en njutningsvecka och jag känner ingen stress över att jag inte tränar lika mycket som vanligt. Det blir att "wrappa" upp säsongen, njuta av att spela – this is it, nu kör vi ända in i kaklet, säger hon och ursäktar sig för sin svengelska.

Den blågula Orlando-bon känner av en lång säsong med tävlingar i allt från Kalifornien till Skottland, Malaysia och Nya Zeeland. Snart väntar välbehövlig vila och omladdning inför nästa säsong.

– Det blir minst nio veckor utan tävlingar. Nästa år ska jag försöka få lite mer balans i resandet. Kroppen känner av att den gör något som den inte är van vid och är lite sliten.

"Ingen lyxlirare"

Framgångarna gör dessutom att hon inte behöver stressa för att jaga tävlingar och möjligheter till nya prischeckar. Totalt har Sagström i år spelat ihop 400 000 dollar – motsvarande nästan 3,5 miljoner kronor.

– Det ger en "comfort" och en säkerhet och gör att jag kan fokusera ännu mer på golfen. Men jag bor i en liten lägenhet, jag är ingen lyxlirare och kommer inte att bli det heller. Man behöver inte mer än vad som behövs. Jag är nöjd att jag kan betala min hyra och åka och handla det mesta som jag vill ha, säger hon.

Först när säsongen är slut tror Sagström att hon fullt ut kan ta in och njuta av debutsäsongen. Men visst hinner hon njuta lite mellan varven redan nu:

– Mamma är här nu och snart kommer familjen över. Jag såg att det snöar hemma i Sverige och jag tänkte lite att "wow, jag bor i USA och lever på att spela golf". Det är rätt häftigt.

FAKTA Svenskorna i LPGA-finalen • Anna Nordqvist Vann tidigare i år sin andra majortitel i karriären och ligger tia totalt inför finaltävlingen. Har en minimal möjlighet att vinna "Race to the CME Globe" totalt, men då krävs seger samtidigt som de bästa spelarna – bland andra totalledaren Lexi Thompson – inte finns med i toppstriden. • Madelene Sagström Efter succén på Symetratouren i fjol har Sagström haft ett lyckat första år på LPGA-touren. Hon har fyra placeringar bland de tio bästa och har som bäst varit delad trea. Ligger 53:a totalt. • Pernilla Lindberg Har inte haft någon höjdarsäsong och var en av de sista spelarna att ta en plats i finalen.